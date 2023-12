Samuel Barata: «Agora é recuperar, pensar no futuro e preparar os Jogos Olímpicos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nove meses dos Jogos Olímpicos de Paris'2024, Samuel Barata pode respirar de alívio, depois de esta manhã ter conseguido os mínimos na maratona, em Valência. "Estou super contente. A qualificação olímpica era o objetivo, sempre disse isso. Mas não foi nada fácil. Eu próprio dificultei um bocado. Porque fui um pouco mais rápido, saí no grupo das 2:06, 2:06. Na parte final acabei por ter uma pequena quebra. Foi sofrida, tive de sofrer, mas felizmente acabei abaixo das 2:08.10. Estou super feliz", confessou o atleta português a"Foi o fecho de longas semanas, longos meses de trabalho, uma preparação que começou em agosto, que teve várias meias maratonas e provas de 10 quilómetros. Agora é recuperar, pensar no futuro e preparar os Jogos Olímpicos", acrescentou ainda o fundista do Benfica, de 30 anos.