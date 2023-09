Samuel Barata faz história ao pulverizar recorde de Fernando Mamede com 38 anos

Samuel Barata bateu este domingo a melhor marca de sempre de Portugal nos 10 quilómetros, ao correr em Brasov em 27.45 minutos, quebrando desta forma um recorde que perdurava há 38 anos, desde 1985, na posse de Fernando Mamede (28.11).O atleta do Benfica, de 30 anos, conseguiu ser o sétimo na prova romena, entrando no top-3 europeu do ano na distância, apenas atrás do alemão Amanal Petros (27.32) e do francês Jimmy Gressier (27.33). De resto, com esta marca, Samuel Barata passa mesmo a fazer parte no top-10 histórico europeu na distância, em 8.º, tendo à sua frente nomes como o suíço Julien Wanders (27.13) ou Mo Farah (27.44).Nota para o facto do terceiro colocado nesta prova ter sido Edward Zakayo, atleta do Benfica, com 27.14.Também em Brasov, a queniana Agnes Jebet Ngetich venceu destacadíssima na prova dos 10 quilómetros e conseguiu um recorde mundial numa prova 'womens only'. Com 29.24, a atleta de 22 anos fixou também a segunda melhor marca da história em qualquer condição, apenas superada pelos 29.14 de Yalemzerf Yehualaw.