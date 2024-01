Samuel Barata homenageado com prova na sua terra natal

A freguesia de Cortes do Meio, no município da Covilhã, vai receber no dia 21 de janeiro a segunda edição do Cross Samuel Barata, um evento que serve para homenagear o mais reconhecido atleta da terra e que contará com a presença do próprio. Aberta a todos os atletas, populares ou federados, a segunda edição desta prova realiza-se na Pista de Cross do Louseiro e contará com provas para todos os escalões, desde os Benjamins (500 metros) aos seniores e veteranos (8000m).As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui