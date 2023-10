Samuel Barata lidera forte contingente português na Meia Maratona de Valência

A menos de um ano dos Jogos Olímpicos, os principais atletas nacionais apontam todas as suas baterias para a obtenção de marcas de qualificação na maratona e prova disso mesmo é a presença de um forte contingente luso na elite da Meia Maratona de Valência, uma das mais rápidas do mundo e que poderá servir de referência para uma eventual maratona de final de ano. Marcada para este domingo, a partir das 7h25 (hora portuguesa), a prova espanhola contará com quatro homens e três mulheres no pelotão de elite, todos eles em busca de marcas rápidas num percurso que convida a grandes tempos.A comandar esta comitiva estará Samuel Barata, atleta que recentemente conseguiu nos Mundiais de estrada um novo recorde pessoal na 'meia', com os 1:01.29 horas que o colocam como o sétimo melhor português da história. Além de Barata, estarão presentes ainda Rui Pinto (1:02.16), Hélio Gomes (1:04.27) e João Valente (1:04.49). Nota ainda para a presença de 12 atletas com recordes pessoais abaixo da hora, com especial destaque para o queniano Kibiwott Kandie, o segundo mais rápido da história (57.32 minutos).Nas senhoras a representação nacional será também de grande nível, com três mulheres com ambições reais a também marcarem presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano (na maratona): Sara Catarina Ribeiro (1:11.37), Salomé Rocha (1:12.12) e Susana Godinho (1:12.27). Em Valência estarão 11 corredoras com recordes abaixo das 1:10 horas, com quatro delas abaixo das 1:06: Melat Kejeta (1:05.18), Margaret Chelimo (1:05.26), Gotytom Gebreslase (1:05.36) e Irine Cheptai (1:05.53).A Meia Maratona de Valência, refira-se, é uma das provas das SuperHalfs, circuito que no próximo ano passará a contar com a Meia Maratona de Berlim.