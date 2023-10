Samuel Barata pulveriza recorde nacional da meia maratona em Valência

Samuel Barata é o novo recordista nacional da meia maratona. O atleta português, de 30 anos, correu este domingo, em Valência, a distância em 59.40 minutos, tornando-se no primeiro atleta português da história a baixar da marca da hora, retirando mais de um minuto ao anterior recorde nacional, que pertencia há mais de 25 anos a Luís Jesus (1:00.56, conseguidos em Kosice 1997).Com um recorde pessoal até hoje de 1:01.29, Samuel Barata saiu muito forte, num grupo no qual seguiam Carlos Mayo e Pietro Riva, e foi ao lado do espanhol e do italiano que conseguiu correr até final. Mayo e o português acabariam com novos recordes nacionais e, no final, celebraram o trabalho feito em conjunto com um abraço sentido na meta. Já Riva ficou com 59.41 que são a segunda melhor marca de sempre de um italiano.Samuel Barata passa a ser o quinto melhor europeu da história, apenas atrás de Julien Wanders (59.13), Yemaneberhan Crippa (59.26), Mo Farah (59.32) e Carlos Mayo (59.39).Além de Barata, a prova espanhola contou outras grandes marcas nacionais, com especial destaque para o veterano Hélio Gomes, que melhorou em mais de dosi minutos o seu recorde pessoal aos 38 anos. O atleta de Viana do Castelo, que tinha melhor marca de 1:04.27, acabou em 24.º, com 1:02.07. Três posições abaixo terminou Rui Pinto (1:02.24) e João Valente fechou em 46.º (1:05.00). Nas senhoras, Susana Godinho foi 17.ª, com 1:10.53 horas que são um recorde pessoal por minuto e meio (1:12.27 era a anterior melhor marca) e que a colocam como a 14.ª melhor portuguesa de sempre.No que à vitória diz respeito, o queniano Kibiwott Kandie repetiu o triunfo do ano passado, com 57.40 minutos que são a quarta melhor marca da história, apenas atrás dos 59.31 (recorde mundial feito em Lisboa, 2021) e 57.37 de Jacob Kiplimo e daquela o próprio Kandie que fez em Valência em 2020 (57.32). Fecharam o pódio Yomif Kejelcha (57.41) e Hagos Gebrhiwet (57.41), isto numa prova espanhola que teve o impressionante número de 15 corredores a finalizar abaixo da hora.Nas senhoras, venceu Margaret Chelimo, com 1:04.46. A atleta queniana, segunda colocada da EDP Meia Maratona de Lisboa deste ano, superou as compatriotas Irene Cheptai (por 7 segundos) e Janet Chepngetich (por 29 segundos).