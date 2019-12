São Silvestre de Lisboa já esgotou

Já esgotaram as inscrições para a edição deste ano da São Silvestre de Lisboa, anunciou esta segunda-feira a organização da tradicional prova da capital. Agendada para 28 de dezembro, no último sábado do ano civil, e com arranque marcado para as 17h30, a São Silvestre lisboeta irá reunir cerca de doze mil corredores num final de tarde que se prevê de muita animação.Naturalmente satisfeito pelos registos da prova deste ano, Hugo Sousa assumiu-se orgulhoso por aquilo que foi atingido. "Há notícias que nos orgulhamos dar e esta é, sem dúvida, uma delas. É a segunda vez na história da prova que atingimos os 12.000 inscritos, mas se em 2015 esgotámos na semana do evento, este ano conseguimos alcançar mais um marco: atingir o limite a três semanas da prova! É inédito! É um orgulho!", reconheceu o diretor da HMS Sports, a entidade organizadora da prova, que considerou ainda não ser "viável logisticamente" aumentar o número limite de inscritos.Esgotadas as inscrições, é hora de intensificar os treinos para o dia da prova e nada melhor do que aproveitar os treinos promovidos pela própria organização. Assim, e depois de um primeiro que contou com cerca de 400 participantes, este sábado há mais uma sessão de trabalhos, desta feita com a presença de luxo das atletas Dulce Félix e Jessica Augusto. O ponto de encontro é o Anfiteatro Keil doAmaral, em Monsanto, pelas 10 horas, estando prometidos para o final dois sorteios: um promovido pela Cofidis (duas inscrições GOLD) e outro pela Continental (um jogo de pneus).