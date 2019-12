São Silvestre de Viana do Castelo aponta a recorde

Decorre no próximo sábado (21 de dezembro) a sétima edição da Corrida São Silvestre de Viana do Castelo, uma prova que reunirá na capital do Alto Minho mais de mil de atletas populares e também alguns nomes de realce no plano competitivo nacional.





Com início para as 17:30, a tradicional prova vianense deverá com um recorde de inscritos (são esperados mais de 1200 atletas), destancando-se na elite as presenças de Hélio Gomes, Hermano Ferreira, Ricardo Dias, Susana Francisco e Cláudia Pereira.Vencedor do ano passado, Hermano Ferreira surgirá como favorito, mas na edição deste ano contará com a feroz concorrência de Hélio Gomes e Ricardo Dias, dois atletas da casa que tentarão certamente levar a melhor. Já nas senhoras, na ausência da vencedora do ano passado (Jessica Augusto), Susana Francisco aparece como favorita, isto depois de ter marcado presença nos Europeus de crosse.