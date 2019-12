Prova tradicional do calendário do atletismo nacional, a edição deste ano da São Silvestre de Lisboa está muito perto de esgotar. Segundo comunicou a organização da corrida, já estão inscritos 11 mil corredores, restando agora apenas mais mil vagas para os potenciais interessados.





Marcada para o último sábado do ano, a 28 de dezembro, a festa da São Silvestre de Lisboa arranca pelas 15 horas, com a disputa da Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada. Depois, pelas 17:30 arrancará a prova principal, com os 10 quilómetros com partida e chegada em plena Avenida da Liberdade.Este ano, refira-se, a prova da capital contará pela primeira vez com o patrocínio técnico da New Balance.