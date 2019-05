Sara Meloni: a criança de sete anos que corre 10k em 44 minutos

É certo que o futuro é sempre uma incógnita, porque depende de muitos fatores, mas a italiana Sara Meloni ameaça ser uma das grandes referências do atletismo europeu para as próximas décadas. É que, aos sete anos, esta criança transalpina tem-se destacado pela forma rápida como corre, com registos que lhe têm valido de forma consecutiva recordes europeus... estratosféricos.O mais recente chegou no último fim de semana, na prova BiBi, na cidade de italiana Borghetto Santo Spirito, onde a pequena atleta italiana conseguiu a proeza de correr 10 quilómetros em 44:44 minutos. Um registo rápido para um adulto amador e que é digno de uma verdadeira flecha tendo em conta que Sara Meloni tem, recordamos, apenas sete anos! O tempo, refira-se, foi de tal forma brutal, que a pequena corredora italiana conseguiu bater o recorde da sua categoria em mais de 3 minutos (o anterior pertencia a Midea Allard, com 47:58), para lá de ter também fixado novos máximos nas categorias de 8 e 9 anos.Acha que é tudo? Sara Meloni conseguiu ainda subiu ao pódio absoluto feminino, apesar superada por Silva Dondero (38:37) e Elisa Vitton Mea (41:22), duas atletas que, arriscamos dizer, muito em breve irão ser facilmente superadas por esta incrível jovem promessa italiana.Contacte-nos através do email: