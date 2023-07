Saucony apresenta novas Kinvara Pro com placa de fibra de carbono como grande trunfo

A comemorar o seu 125.º aniversário, a Saucony decidiu dar uma prenda aos seus fãs mais fieis, ao lançar no mercado uma nova versão das míticas Kinvara. No início do ano já tinha lançado as 14 - um modelo que aqui testámos - e agora prepara-se para colocar à venda as Kinvara Pro, num modelo que marcará provavelmente a maior revelação destas que já são umas das sapatilhas mais icónicas do mercado.Disponíveis a partir de 1 de agosto, as novas Kinvara Pro contam como grande novidade a integração de uma placa de fibra de carbono na meia sola (que ocupará 3/4 da superfície), que aliada aos três compostos de amortecimento (PWRRUN PB, PWRRUN e PWRRUN+) promete uma corrida com maior retorno de energia, maior proteção e durabilidade e ainda maior conforto.Na prática, a introdução das Kinvara Pro tem como propósito 'democratizar' a utilização de sapatilhas com placa de fibra de carbono no quotidiano, já que este modelo, ainda que possa render a bons ritmos, não é necessariamente encaixável na categoria 'performance'.Quanto a especificações, as Kinvara Pro vão contar com um drop de 8 mm (42 mm no calcanhar/34 mm no antepé) e pesarão 269 gramas no modelo masculino e 240 gramas no feminino. Terão um preço de lançamento de 220€.