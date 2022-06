Saucony Guide 15: conforto extra para muitos quilómetros de diversão

A primeira impressão que tive quando abri a caixa dos Guide 15, o novo modelo da Saucony, foi a de que as sapatilhas eram algo volumosas e até um pouco pesadas (269 gramas). Ok, ter o pé grande e calçar o 44 é claro que ajuda a ter essa sensação, que depressa se desvaneceu assim que as calcei para ir para a rua correr. Então senti de imediato um enorme conforto e aquela sensação de que as sapatilhas se adaptam na perfeição aos pés, quase como se fossem feitos por encomenda. Era hora de ir "comer asfalto" para ver como os meninos azuis (ainda por cima a minha cor preferida) se portavam.Antes de escrever estas singelas linhas quis experimentar os Guide 15 em vários tipos de treino, desde uns semi-longos (entre 14 e 18 km) até algumas sessões de fartlek de 30 minutos, passando por umas retas em estradão e umas voltas a uma pista de 200 metros aqui perto de casa. Em todos os cenários a resposta foi positiva, sendo que a camada extra de espuma (PWRRUN+) confere aquela sensação de amortecimento (melhoria de 18% em relação ao modelo anterior) reativo que nos dá ânimo para acelerar. Gostei mais do comportamento em estrada já que para pista prefiro outros modelos, como os Kinvara 13 dos quais prometo falar em breve.Os dias em que experimentei os Guide 15 coincidiram com uma vaga de calor em maio e, mesmo treinando quase sempre de manhã cedo (por vezes na ciclovia do Guincho com o vento característico), os pés poderiam aquecer em demasia. Contudo, as sapatilhas são bem arejadas e esse problema não se coloca, juntando-se assim a estabilidade térmica à da passada, seja ela neutra ou pronadora (o meu caso). A tecnologia Hollow-Tech permite guiar o passo e durante mais tempo já que tem borracha em doses generosas onde ela é mais precisa, pelo que parecem garantidos muitos quilómetros de diversão.Em suma, se estiver a precisar de comprar umas sapatilhas confortáveis, fiáveis e que prometem acompanhá-lo sem o deixar mal visto durante algum tempo, então inclua estes Saucony Guide 15 na lista de opções. Quanto a valores, o preço anunciado ronda os 150 euros.: Neutra/Pronadora: PWRRUN na meia-sola e PWRRUN+ na palmilha: 8 mm (35/27): 269 g (homem) / 236 g (senhora): XT-900 rubber