Saucony Kinvara 14: fiel às origens mas agora com um toque moderno

Quando a Saucony mostrou as primeiras imagens das Kinvara 14, a nossa reação foi um 'mix' entre entusiasmo por ver tanta novidade (visual) e também apreensão por temermos que um bom produto, com um legado incrível, pudesse ser destruído pela urgência de adaptá-lo a uma nova realidade, em que os corredores cada vez mais procuram sapatilhas de perfil alto, com o máximo possível de amortecimento. Aquela sensação de estar a correr, mas ter uma 'almofada' entre o nosso pé e o solo. Nada a ver com aquilo que as Kinvara deram desde sempre, portanto.Mas foi aí que encontrámos logo o primeiro ponto positivo desta evolução. As Kinvara 14 estão efetivamente revolucionadas, mas continuam a ser aquela sapatilha leve e rápida, com uma boa sensação de contacto com o solo, ainda que com uma suficiente dose de amortecimento para nos levar até a treinos algo mais longos. Aliás, o amortecimento é algo que este novo modelo ganha de forma clara, já que o elevar da altura no perfil (28.5 mm para 31 mm) é precisamente por conta de uma maior presença da espuma de meia sola PWRUN +.E apesar de estar mais altas - com mais espuma na meia-sola -, as Kinvara 14 conseguem ser as mais leves de sempre, com uns quase surreais 200 gramas no modelo 42 masculino. Ao pegar nelas confessamos que ficamos logo boquiabertos com a sensação de leveza. Ao colocá-las nos pés confirmámos a reação positiva. Uma leveza que a Saucony conseguiu não só com uma nova fórmula para a construção da espuma, mas também mercê de uma zona superior claramente minimalista. Aqui achámos que a zona superior é um pouco mais apertada do que o normal nas Kinvara, mas nada que a versão 'wide' não resolva. Ainda assim, para os fãs mais antigos deste modelo, é possível que haja a necessidade de ter um cuidado adicional na escolha do tamanho.Essa leveza acaba naturalmente por convidar a corridas rápidas, algo que desde sempre foi a especialidade das Kinvara. Não têm placa de carbono como os novos modelos e performance, mas continuam a ser um modelo perfeito para colocar em ação naqueles nossos treinos mais velozes. E com uma vantagem: custam 'somente' 140 euros! Serão provavelmente as sapatilhas deste segmento com o preço mais competitivo.Quanto à sola, este foi um daqueles pontos que nos fez duvidar, mas os primeiros treinos retiraram as dúvidas. Apesar do formato parecer pouco durável, os treinos que fizemos pouco ou nenhum desgaste provocaram na sola, que, já agora, apresenta uma tração fantástica, tanto em seco como molhado.Drop: 4 mm (31 mm/27 mm)Peso: Tamanho masculino 42.5: 200g. Tamanho feminino 39: 175gNível de Suporte: NeutroDisponibilidade da KINVARA 14Todos os modelos estarão disponíveis nos tamanhos 40 a 48 (masculino) e 35.5 a 44.5 (feminino) nas lojas parceiras e online em Saucony.com