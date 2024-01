Saucony lança Ride 17 e Guide 17

A Saucony, marca norte americana especializada em corrida, arranca o ano de 2024 mantendo-se fiel à sua missão de ajudar os atletas a darem os seu melhor, lançando as Ride 17 e as Guide 17. Dois modelos que se atualizam, mantendo a essência que os caracteriza.

A série Ride tem sido a estrela principal das sapatilhas neutras de treino da Saucony. Ao longo dos anos tem vindo a ser aperfeiçoada mantendo aquilo que a caracteriza na sua essência: uma sapatilha de treino leve, confortável e versátil para corridas rápidas. Este ano a Ride 17 chega num formato que oferece ainda mais retorno de energia, conforto, amortecimento e respirabilidade. A entressola tem agora amortecimento PWRRUN+ a todo o comprimento, além de a malha superior ter sido estrategicamente concebida para oferecer uma respirabilidade extra e um ajuste adaptável numa combinação perfeita de respirabilidade e apoio.

Quanto à gama Guide, conhecida pela estabilidade e conforto, chega à 17.ª edição numa abordagem moderna da estabilidade centrada no conforto e na proteção. As novas Guide 17 têm um design renovado, numa plataforma mais larga, para maior estabilidade, paredes laterais mais elevadas para abraçarem o pé e oferecerem um ajuste otimizado, geometria côncava de amortecimento com apoio lateral e o perfil do pé é mais reto. A palmilha PWRRUN+ associada à entressola PWRRUN proporciona conforto máximo e uma sensação de suavidade a partir do momento em que as calça. Esta sapatilha apoia, amortece e orienta a passada suavemente e com confiança.

Aqui ficam os highlights, as especificações técnicas bem como o PVP recomendado de cada uma das novidades da Saucony.

Destaques das Ride 17

- Amortecimento melhorado: a espuma PWRRUN+ avançada proporciona o amortecimento supremo e leve que proporciona o máximo conforto durante todo o dia.

- Mais retorno de energia: experimente a vitalidade nos seus passos e sinta-se reenergizado para uma corrida mais longa ou um dia inteiro de pé.

- Respirabilidade extra: a malha recentemente concebida para que os pés se mantenham confortáveis durante mais tempo.

- Ajuste: adaptável a 360 graus concebido para se mover consigo.

Especificações

- Ideal para corrida diária/treino/movimento casual

- Drop: 8 mm (35 mm no calcanhar/ 27 mm no antepé)

- Peso - Homem: 282g / Mulher: 238g

- Sustentabilidade: Este modelo é vegan e contém materiais reciclados

- P.V.P 155 €

Destaques das Guide 17

Especificações

- Ideal para corrida diária/treino/movimento casual

- Drop: 6 mm (36 mm no calcanhar/ 30 mm no antepé)

- Peso - Homem: 267g / Mulher: 232g

- Sustentabilidade: Este modelo é vegan e contém materiais reciclados

- P.V.P 155 €