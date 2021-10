Seaside junta-se ao Maratona Clube de Portugal

A uma semana do regresso das suas principais provas, o Maratona Clube de Portugal anunciou um acordo de parceria com a Seaside, para que esta marca de calçado e acessórios passe a ser a nova Official Fashion Partner e também o Naming Sponsor das Sport Expos (locais de levantamento dos dorsais e kits de participação) organizadas pelo clube. O acordo inicial é válido por três anos (2022, 2023 e 2024), ainda que o primeiro passo desta ligação seja já dado este ano, com a Seaside a ser o canal de venda (online e em lojas específicas) de t-shirts da Corrida da Mulher – "EDP Lisboa, a Mulher e Vida".





"Esta parceira vai ao encontro da ambição do MCP, no que diz respeito à dinâmica e abrangência das suas provas. A Seaside é uma marca portuguesa de relevo internacional e este acordo irá permitir ao clube reforçar a promoção das corridas em Portugal e no estrangeiro. Vamos trabalhar numa perfeita sinergia, com objetivos comuns e concretos, numa estratégia que, para o MCP abre mais canais de promoção das corridas e para a Seaside proporciona a proximidade das suas marcas e negócios à comunidade desportiva. A visão da Seaside e do seu fundador, Acácio Teixeira, está perfeitamente alinhada com a do Maratona Clube de Portugal, a nível de valores e ambições. Deixo desde já um 'Obrigado' pela confiança e um entusiasmado 'Bem Vindos à família Maratona Clube de Portugal'", disse Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.