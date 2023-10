Segunda fase de inscrições da Maratona do Rio abre esta quinta-feira

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maratona do Rio (@maratonadoriooficial)

Abre esta quinta-feira o segundo período de inscrições para a Maratona do Rio de 2024, uma prova que no próximo ano se realizará a 1 de junho. Ao todo, estarão disponíveis 15 mil inscrições para todas as distâncias, com a novidade a ser a abertura das vagas para a prova de 5 quilómetros, que será a primeira a ser realizada neste que é o maior festival de corrida do Brasil - e um dos maiores da América do Sul.A prova de 5 quilómetros corre-se na quinta-feira, no feriado do Corpo de Deus, com largada pelas 16 horas. O programa de corridas será retomado depois no sábado, com a disputa da meia maratona, e finaliza no domingo, com a maratona e a prova de 10 quilómetros.Relativamente a valores, as provas de 5 e 10 quilómetros custam 149 reais (28 euros ao câmbio atual), meia maratona e maratona 249 reais (47 euros) e o Desafio - que consiste em correr a meia e a maratona - ascende aos 498 reais (94€).A Maratona do Rio junta todos os anos cerca de 40 mil corredores ao longo do fim de semana. Em 2024, como habitual, irá correr-se no fim de semana posterior ao feriado do Corpo de Deus, o que facilita bastante a viagem dos estrangeiros (portugueses, no caso) para a Cidade Maravilhosa. Se ficou curioso, aqui deixamos o nosso relato da prova deste ano