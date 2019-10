Será esta a arma da Asics para 'combater' os Vaporfly?

Até ver, não passa de apenas um rumor, mas a Asics poderá estar a preparar um grande lançamento para os próximos tempos com o propósito claro que 'atacar' o espaço que até agora vem sendo ocupado com grande sucesso pelos mais recentes modelos de competição da Nike, nomeadamente os Vaporfly 4% e os Next%. E a primeira demonstração não poderia ter corrido melhor, já que foi com esse protótipo que o alemão Jan Frodeno conseguiu este sábado, em Kona, o título mundial de IronMan.E se vencer não fosse suficiente, o alemão logrou também quebrar o recorde do percurso havaiano, superando em mais de um minuto o anterior registo de Patrick Lange, conseguido no ano passado (7:52:39 contra os 7:51:13 deste ano). Um registo global incrível, conseguido com segmento de corrida (uma maratona) feito em 2:42:43, apenas 12 segundos mais lento do que o recorde histórico desta parte da prova, fixado em 2016 por Lionel Sanders.Mas, então, o que tem especial este protótipo da Asics? Na verdade... pouco se sabe. Segundo o portal 'Triathlon Magazine', Frodeno terá passado todo o inverno a trabalhar junto da marca japonesa para encontrar uma solução que o impedisse de ter bolhas (algo que sucedeu nos Europeus de Frankfurt), tendo o produto final sido aquele que no sábado colocou em teste na sempre exigente maratona de Kona. Antes desse dia, aparentemente, o alemão tê-lo-á utilizado em dois treinos, mas num registo 'top secret', já que nas fotos 'apanhadas' desses momentos aparecia com uma versão totalmente negra nos pés e sem o símbolo da Asics.De acordo com as declarações do próprio triatleta, estas novas sapatilhas têm a já famosa placa de fibra de carbono (será o primeiro modelo da Asics a recebê-la), estando desenhadas para "rolar de forma fácil".Ao que tudo indica, e sempre segundo a informação lançada pelo referido site, a ideia da Asics passa por lançar este modelo antes dos Jogos Olímpicos do próximo ano, procurando aproveitar da melhor forma o maior evento do ano, que será precisamente organizado no Japão.Quanto a preços, características técnicas ou data de lançamento... nada se sabe!