Skechers Go Run Razor+ chegam com promessa de versatilidade e leveza

Marca de grande sucesso do outro lado do Atlântico, a Skechers colocou recentemente no mercado as novíssimas Skechers Go Run Razor+, umas sapatilhas que se apresentam como um modelo versátil e leve, destinado a treinos rápidos e provas. Com apenas 184 gramas no tamanho 42 masculino e um drop de somente 4mm, as Skechers Go Run Razor+ enquadram-se na categoria de peso-pluma e, também, na já pouco vista do minimalismo, onde a sensação de contacto com o solo é superior - algo que muitos corredores ainda apreciam.Munida da tecnologia Hyper Burst na meia-sola - segundo a marca permite aos corredores transmitir energia ao solo com redução da perda de energia e assim melhorar a economia de corrida -, as Skechers Go Run Razor+ contam ainda com a nova tecnologia biomecânica M-Strike, que "favorece a boa técnica de corrida e a aterragem a meio do pé, resultando numa passada mais rápida, mais eficiente e menos prejudicial".Na sola mora ainda uma borracha Goodyear, feita com a mesma tecnologia utilizada nos pneus Goodyear Best All Weather Traction - feitos de borracha à base de óleo de soja -, que promete um aumento de aderência, estabilidade e durabilidade em todos os tipos de superfícies e atenua a linha entre velocidade e estilo. E por falar em estilo, nota ainda para o facto de este modleo contar com palmilhas removíveis, um recurso muito útil para que os corredores mais técnicos possam personalizar o sapato e sentir-se realmente confortáveis sem renunciar aos seus múltiplos benefícios.As Skechers Go Run Razor+ estão já disponíveis no nosso país, nas lojas Skechers Outlet Porto, Rua Santa Catarina – Porto, Arrábida Shopping, Fórum Coimbra, Leiria, C.C. Vasco da Gama, C.C. Colombo, Rossio, Rua Augusta, Oeiras Parque, Cascais, Almada, Freeport Shopping, Fórum Algarve, Algarve Shopping, Mar Shopping Algarve Ikea e Madeira. Os modelos da marca estão também à venda nas lojas Sport Zone e em outros pontos de venda autorizados.