Skechers Go Run Ride chega à 11.ª evolução com muitas novidades

Modelo tradicional no alinhamento da Skechers, o Go Run Ride chega em 2023 à sua 11.ª evolução, com um lançamento no qual se destacam várias novidades. Ainda assim, segundo as palavras da marca norte-americana, a aposta é a mesma e fiel à tradição: versatilidade capaz de render em todos os tipos de treino e até em competição.Com 238 gramas no tamanho 43 masculino e 193g no 40 feminino - e à venda por 145 euros -, as novas GoRun Ride 11 contam com a introdução da tecnologia Hyper Burst Ice de dupla densidade na meia sola, o que segundo a Skechers irá dar um amortecimento inovador capaz de oferecer aos corredores uma experiência ainda mais suave e estável. Esta nova espuma é dividida na camada de espuma exterior - que proporciona estabilidade, é fabricada com a tecnologia HYPER BURST - e na inferior, que utiliza uma versão mais macia desta espuma com uma estrutura de células de bolhas para proporcionar ainda mais conforto durante a corrida.Há ainda a destacar o sistema biomecânico Hyper Arc, que, com os seus múltiplos arcos desde o calcanhar até ao dedo do pé, melhora radicalmente o desempenho dos corredores e proporciona-lhes um estilo de corrida mais dinâmico. E ainda as palmilhas Skechers Arch Fit, que oferecem um apoio total e uma estabilidade de corrida ótima, uma vez que proporcionam um apoio superior do arco que ajuda a redistribuir a pressão em todo o pé.Na parte superior, a Skechers promete um Go Run Ride 11 com máximo conforto, mercê de um hipermesh de poliéster sem costuras, excecionalmente leve, durável, respirável e com melhor apoio na parte média. Por fim, nota ainda para a sola exterior, com borracha Goodyear durável e de alto desempenho, feita com a mesma tecnologia utilizada nos pneus Goodyear Best All Weather Traction - desenvolvida com borracha à base de óleo de soja -, que proporciona estabilidade e extraordinária aderência em qualquer tipo de superfície.