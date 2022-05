Skechers lança Go Run Razor Excess 2 com a leveza como prato forte

Marca que normalmente faz mais sucesso do outro lado do Atlântico do que propriamente na Europa - não por menor qualidade, mas antes por disponibilidade de produto -, a Skechers reforçou recentemente a sua aposta nos modelos mais rápidos, com o lançamento do novo Go Run Razor Excess 2.Com 204 gramas no tamanho 42 masculino e 162 gramas no 40 feminino, as Go Run Razor Excess 2 apresentam-se com um drop de 4mm e destinam-se a treinos rápidos e competições de média e longa distância. Apresentam a inovadora placa de Carbon Infused na meia-sola, que a promessa de oferecer uma relação de rigidez/peso extremamente elevada e promove ainda a estabilidade e o retorno energético.Munidas da tecnologia de amortecimento Hyper Burst, as Go Run Razor Excess 2 contam ainda com sola Goodyear, feita com a mesma tecnologia utilizada nos pneus Goodyear Best All Weather Traction - desenvolvidos com borracha à base de óleo de soja -, o que naturalmente oferece maior aderência, estabilidade e durabilidade em todos os tipos de superfícies.Os modelos de Skechers estão disponíveis online, em www.skechers.pt , e nas lojas Skechers Outlet Porto, Rua Santa Catarina – Porto, Arrábida Shopping, Fórum Coimbra, Leiria, C.C. Vasco da Gama, C.C. Colombo, Rossio, Rua Augusta, Oeiras Parque, Cascais, Almada, Freeport Shopping, Fórum Algarve, Algarve Shopping, Mar Shopping Algarve Ikea e Madeira. Os modelos da marca estão também à venda nas lojas Sport Zone e em outros pontos de venda autorizados.