Solange Jesus em Sevilha de olhos postos em Paris e com objetivo claro: «Bater o meu recorde pessoal»

A atleta portuguesa Solange Jesus (Sp. Braga) assumiu esta sexta-feira a ambição de melhorar o seu recorde pessoal na Maratona de Sevilha, em 18 de fevereiro, a fim de chegar aos Jogos Olímpicos Paris'2024.

"A ambição é bater o meu recorde pessoal e estou a trabalhar nesse sentido. É lógico que é ano de Jogos e é algo que quero tentar alcançar, uma vaga nos Jogos", afirmou a maratonista natural de Oliveira do Bairro.

Solange Jesus, de 37 anos, é a única das portuguesas anunciadas entre a elite da maratona andaluza que vai alinhar na corrida, dadas as ausências confirmadas à Lusa de Sara Moreira (Feirense) e de Mónica Silva (Salgueiros), ambas inscritas.

Depois de ter sido a única representante lusa na Maratona dos Mundiais Budapeste'2023, quando foi 60.ª classificada, em 2:45.08 horas, após indisposição e desidratação, Solange Jesus pretende melhorar o seu recorde, estabelecido em 2:28.15, conseguido em Paris, no ano passado.

"Eu penso que sim [que posso bater esse tempo], porque nas várias maratonas que fiz estava em boa condição, mas não tive a sorte de ter as lebres certas ou, por exemplo, em Paris, no ano passado, o tempo estava muito mau, com vento e alguma chuva, e não consegui correr mais rápido. Penso que será possível, mas é uma maratona e há sempre imponderáveis", ressalvou.

A atleta do Sp. Braga procura reeditar o feito de Susana Godinho (Recreio de Águeda), que conseguiu correr abaixo da marca de qualificação olímpica (2:26.50), em dezembro, em Valência (2:25.35). "[A concorrência] Faz com que queiramos estar sempre no nosso melhor, além de que é bom para o atletismo português e para nós, atletas", sublinhou Solange Jesus, que enveredou recentemente pelo profissionalismo, admitindo conseguir estar "mais focada no treino e na recuperação, do que enquanto trabalhava" na área de logística de uma empresa.

Além de Susana Godinho, também Samuel Barata (Benfica) já alcançou marca de qualificação para Paris'2024 na maratona, igualmente em Valência, onde correu em 2:07.35. A marca de qualificação masculina está fixada em 2:08.10, um registo ainda abaixo das melhores marcas dos atletas lusos inscritos para Sevilha, casos de Hermano Ferreira (2:12.52, em Sevilha, em 2022), Nuno Lopes (2:13.41, em Valência, em 2022), José Sousa (2:14.49, em Berlim, em 2023), Fábio Oliveira (2:14.51, em Sevilha, em 2022) e Hélio Gomes (2:15.51, em Paris, em 2023).

A corrida conta com 12.000 inscritos, entre os quais um número recorde de 5.700 estrangeiros, de mais de uma centena de países.