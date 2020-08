Sondre Moen quebra recorde europeu de Dionísio Castro

O norueguês Sondre Moen foi esta sexta-feira bem sucedido na tentativa de bater o recorde europeu da hora, percorrendo 21.131 metros na corrida que realizou no estádio de Kristiansand, na Noruega. O anterior máximo, de 20.944 metros, datava já de 1976 e fora fixado pelo holandês Jos Hermens.





Sondre Moen, de 29 anos, que recentemente estabeleceu o recorde europeu dos 25.000 metros, quebra assim o segundo mais antigo recorde do atletismo europeu, que durou 44 anos. O novo máximo arrisca-se, no entanto, a ter um tempo de vida curto, já que o britânico Mo Farah pretende superar o recorde do mundo da hora em 4 de setembro. O registo, de 21.285 metros, está na posse do etíope Haile Gebrselassie desde 2007.Para lá deste máximo, Moen conseguiu igualmente quebrar o recorde dos 20.000 em pista, que pertencia desde 1990 a Dionísio Castro, quando o português correu a distância em 57:18 minutos na cidade francesa de La Flèche. Um recorde que agora é baixado à casa dos 56 minutos, com 56:53.2.