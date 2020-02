SuperHalfs anuncia parceria com a Galileo

A organização das SuperHalfs anunciou esta terça-feira a celebração de um acordo com a Agência Europeia GNSS (GSA), no qual ficou estabelecido que o sistema de navegação Galileo será o novo Presenting Partner do circuito de provas no qual entram as 'meias' de Lisboa, Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência.





Um parceria destacada por Carlos Moia, fundador das SuperHalfs e da EDP Meia Maratona de Lisboa. "Um dos valores fundamentais da SuperHalfs é abrir novos horizontes aos corredores, tal como a Europa está a fazer, fornecendo serviços de cronometragem e posicionamento através do Galileo, o sistema civil de navegação global por satélite da Europa", declarou o presidente do Maratona Clube de Portugal.Do lado da Agência Europeia GNSS, o diretor executivo interino Pascal Claudel assumiu a importância deste acordo. "O circuito SuperHalfs reúne pessoas que já entendem a importância de um posicionamento preciso na monitorização do seu desempenho desportivo, e a quem queremos passar a mensagem de que esta precisão está a ser fornecida pelo Galileo, o sistema global europeu de navegação por satélite, já disponível nos seus smartwatches, smartphones ou wearables. Estamos ansiosos para ver os corredores da SuperHalfs correrem e vencerem com o Galileo".Com arranque marcado para dentro de pouco mais de um mês, na Meia Maratona de Lisboa, a 22 de março, as SuperHalfs estão a ser um sucesso ainda antes mesmo do começo, já que até ao momento três das cinco provas já esgotaram. Restam apenas inscrições para as 'meias' de Copenhaga e Valência, ainda que seja bem provável que também esgotem em breve.