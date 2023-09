Surreal: Tigist Assefa pulveriza recorde feminino da maratona em Berlim

A etíope Tigist Assefa fez história este domingo, ao pulverizar o recorde mundial da maratona feminino, ao vencer com um tempo de 2:11.52 a Maratona de Berlim. A atleta etíope, de 29 anos, tirou mais de dois minutos à anterior marca, que pertencia desde 2019 a Brigid Kosgei (2:14.04), fazendo aquilo que até há muito era visto como algo impensável.Depois de ter vencido no ano passado em 2:15.37, um tempo que era o quinto mais rápido de sempre, Assefa elevou-se ao estatuto de lenda, com uma performance para a história, depois de ter passado à meia maratona em 1:06.20. Na segunda metade, ao contrário de Kipchoge, a etíope elevou o nível, fechando com um segundo parcial de 1:05.32.A completar o pódio ficou a queniana Sheila Chepkirui (2:17.49) e Magdalena Shauri, da Tanzânia, em 2:18.41.