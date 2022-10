Suunto 9 Peak Pro chega com maior autonomia e interface renovado e melhorado

Depois de alguns tempos sem novidades vindas das fábricas finlandesas, eis que a Suunto coloca no mercado uma evolução do seu topo de gama, com o lançamento do novíssimo Suunto 9 Peak Pro. Tratando-se de uma evolução do fortíssimo Suunto 9, esta evolução conta com bateria de longa duração, novos e potentes chips GPS e processador num elegante formato.Com a promessa de uma nova interface de utilizador mais rápida e fácil de usar, o Suunto 9 Peak Pro é o primeiro Suunto cuja pegada foi totalmente calculada e compensada com unidades de carbono verificadas. Baseado no design premiado do Suunto 9 Peak, o novo dispositivo é extremamente durável, mas um dos relógios desportivos com GPS mais finos (10,8 mm) e mais leves da sua classe. Projetado para ser durável e reparável para minimizar o desperdício e o impacto no meio ambiente, este novo relógio foi feito com materiais da mais alta qualidade e promete resistir a todas as condições, desde gelo, areia, gotas e choques, pressão e sal."O Suunto 9 Peak Pro foi projetado com uma arquitetura de chip nova e mais poderosa que leva o desempenho a um novo nível, enquanto tem a melhor duração da bateria em comparação com produtos de tamanho similar no mercado", diz o vice-presidente de produto Sami Männistö. "A nova interface de utilizador, com ícones e dígitos maiores, bem como o uso de elementos de fundo branco e colorido, facilitam a operação e a leitura do relógio durante a prática desportiva.Com a melhor duração de bateria de todos os relógios Suunto, com três modos de bateria: Performance, Endurance e Tour, o Suunto 9 Peak Pro tem uma bateria que dura 21 dias no modo de tempo antes de exigir uma carga, 40h no modo Performance, 70h no modo Endurance e 300h no modo Tour. Pode ligar-se a até quatro sistemas de satélite (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) e até 32 satélites individuais simultaneamente. Isso traduz-se em maior precisão ao se exercitar em condições difíceis de GPS, como sob edifícios altos ou vales profundos nas montanhas.• Ultrafino: 10,8 mm (sem incluir a cúpula HR). Tamanho do ecrã: 1,2".• Peso: os modelos de titânio pesam 55g. Os modelos de aço pesam 64 g.• Relógio GPS com a menor pegada de carbono do mercado: as emissões totais de CO2e do ciclo de vida são de apenas 7,5 kg.• Potência no pulso para Corrida e Trail Running.• Testado com o mais alto padrão militar de resistência (*MIL-STD-810H). Lista de testes aqui• Acompanhamento diário de atividades: passos, frequência cardíaca, sono, calorias, stress e muito mais.• Carregamento extremamente rápido: 100% de bateria em 1 hora ou 10 horas de treino após 10 minutos de carga.• Sensor barométrico.• Atualizações de software pelo ar.• Fabricado em cristal de safira, aço inoxidável e, em dois modelos, titânio grau 5.• Resistente à água até -100m.• Novo modo de mergulho desportivo que regista dados de atividade até -10 m.• 97 modos desportivos para escolher e a capacidade de criar modos personalizados.Combinado com a aplicação Suunto e uma variedade de serviços associados, o Suunto 9 Peak Pro oferece aos utilizadores uma variedade de opções de localização de rotas, orientação curva a curva e ferramentas de treino avançadas. Descobrir e criar rotas é fácil com mapas de calor, mapas 3D e mapas de superfície de estradas da Suunto app.Outra novidade é a aplicação Suunto, agora compatível com iPad e tablets Android, onde os utilizadores podem estruturar previamente os seus treinos e seguir o plano durante uma sessão. Além do novo mapa de avalanches que indica as zonas de perigo de avalanche e facilita o planeamento de viagens alpinas seguras. Ao regressarem de uma aventura, os utilizadores podem ver e partilhar a sua jornada com amigos e familiares numa animação 3D.O Suunto 9 Peak Pro estará disponível em seis versões diferentes, quatro modelos construídos em aço inoxidável (€499) e dois modelos construídos em titânio (€629). Haverá uma grande variedade de braceletes acessórias para que possa refletir uma infinidade de estilos pessoais. O relógio estará disponível em mercados selecionados para pré-venda a partir de 11 de outubro e para compra a 25 de outubro.