Tecnologia de recordes 'democratizada' nas novas Adidas ADIZERO SL

Depois de ter lançado com grande sucesso as Adizero Adios Pro 3, a Adidas fecha o ano com mais um lançamento e uma vez mais integrado na linha de performance da marca. Tratam-se das novas ADIZERO SL, umas sapatilhas pensadas para correr rápido, que se destacam pela sua relativa leveza (daí a sigla SL - Super Light) e que contam com as tecnologias do modelo topo de gama, nomeadamente a espuma Lightstrike Pro na zona do antepé e ainda o composto EVA Lightstrike na meia-sola. É uma espécie de democratização, a um preço acessível, das tecnologias que tantos tempos rápidos e recordes valeram nos últimos meses.Segundo a apresentação da Adidas, este composto EVA Lightstrike em todo o comprimento oferece um equilíbrio de estabilidade, resiliência e amortecimento, o que aliado à Lightstrike Pro proporciona uma corrida rápida e confortável. A tudo isto junta-se também um 'upper' onde se destaca uma construção com calcanhar e língua acolchoados para dar conforto imediato. Por fim, a sola de borracha oferece tração em qualquer superfície, em quaisquer condições.Com 243 gramas no masculino e 211 gramas no feminino, as ADIZERO SL contam com um drop de 10mm no modelo de homem (calcanhar: 35 mm / biqueira: 25 mm) e de 8,5 mm no de mulher (calcanhar: 33 mm / biqueira: 24,5 mm) e estão à venda no mercado nacional por 130 euros.