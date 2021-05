'The Battle of the Teams': siga em direto a inovadora prova da RunCzech

Decorre este domingo a primeira edição da 'The Battle of the Teams', uma maratona da RunCzech que utiliza um inovador conceito para dar ainda mais emoção ao mundo do atletismo. A edição inaugural conta com muitos nomes de respeito, mas a verdade é que, por ser em equipas, o mais rápido até pode... acabar em último. Conheça tudo sobre o conceito e siga a transmissão no vídeo acima.