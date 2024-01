Tigist Ketema vence Maratona do Dubai na melhor estreia da história

A etíope Tigist Ketema assinou esta madrugada a melhor marca de sempre para uma estreante, ao vencer a Maratona do Dubai em 2:16:07 horas. Um registo que é um novo recorde do percurso do Dubai e a coloca no 9.º posto nas maratonistas mais rápidas de sempre. Por referência, a anterior melhor estreia na maratona tinha sido fixada em 2:16:49 por Letesenbet Gidey (Valência, 2022).Ruti Aga, a grande candidata à vitória, foi 2.ª ao igualar o seu recorde pessoal (2:19:09), à frente de Dera Dida (2:19:29), a vencedora do ano passado. Em quarto ficou Melat Kejeta, com 2:21:47, que são a segunda melhor marca de sempre de uma atleta alemã.Nos homens também houve grandes marcas, mas sem recorde do percurso - muito por culpa do arranque em ritmo baixo. Ainda assim, os primeiros quatro conseguiram marcas de relevo: Addisu Gobena venceu na estreia em 2:05:01, Lemi Dumecha foi 2.º com recorde pessoal (2:05:20) e Dejene Megersa estreou-se com 2:05:42. Em quarto ficou o alemão Samuel Fitwi (2:06:27), com marca de qualificação olímpica e 2.º melhor tempo nacional.