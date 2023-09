Tsegay bate recorde mundial dos 5.000 metros e Ingebrigtsen quebra dois máximos europeus em... 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A etíope Gudaf Tsegay pulverizou este domingo o recorde mundial dos 5.000 metros, ao cravar o cronómetro em 14:00.21 minutos na final da Diamond League. A atleta de 26 anos, que tinha 14:12.29 como melhor marca até hoje, retirou praticamente 5 segundos ao anterior máximo mundial, que estava desde junho deste ano na posse de Faith Kipyegon.Além do recorde mundial de Tsegay, a tarde em Eugene fica já marcada também por um recorde europeu de Jakob Ingebrigtsen. O norueguês, que na véspera tinha já batido a melhor marca continental na milha (3:43.73) e entrou no top-3 de sempre, conseguiu agora também quebrar o registo europeu nos 3.000 metros. O jovem de 22 anos já era o detentor da marca anterior (7:24.00), melhorando-a para 7:23.63. Curiosamente, tal como no caso da milha, o mais novo dos irmãos Ingebrigtsen é igualmente o terceiro melhor de sempre nos 3.000.