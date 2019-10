Tudo o que precisa de saber sobre a Meia Maratona de Coimbra

Se no domingo vai à cidade dos estudantes para correr a "Corrida do Conhecimento" (Meia Maratona de Coimbra), em mais uma prova do circuito TVI Running Wonders,preparou para si em conjunto com a organização um guia para que nada falhe no dia da verdade. Nesta página poderá também conhecer a camisola oficial da prova, assim como a medalha. Tudo para que no domingo se tenha de preocupar apenas com duas coisas: correr e, acima de tudo, desfrutar da prova.Oferta da t-shirt técnica oficial da Corrida do Conhecimento, vouchers de desconto e barra de cereais Nestlé Fitness. Para os participantes da prova dos 21km haverá também uma garrafa de vinho Cistus DOCA Medalha Oficial da Meia Maratona de Coimbra 2019 homenageia a arte da filigrana portuguesa e os seus artificies. Trata-se de uma peça de 130 gramas.Água Vitalis: 5km, 10km, 19kmRed Bull: 15kmIsostar: 10kmLaranja: 19kmMeta: maçã Bem Boa | água Águas de Coimbra | IsostarOs atletas dos 10km e dos 21km têm ainda direito a uma lunch box AuchanMuseu das Águas de Coimbra (Parque verde Manuel Braga, junto à Av. Emídio Navarro)Horários de funcionamento dia 19 de outubro: 10h00 às 19h00Horário de funcionamento dia 20 de outubro: das 08h00 às 09h00A partida será no Largo da Porta Férrea (junto à UC) às 10h00, com chegada na Av. Emídio NavarroComplexo Olímpico de Piscinas e Pavilhão Dr. Mário MexiaHorários: das 10h45 às 15h00Haverá transportes para os chuveiros entre as 11h00 e as 14h00, perto das bombas de gasolinaConvento de S. Francisco ( 40.203592, -8.435218 )Parque de Coimbra ( 40.202853, -8.425440 )Junto à meta devidamente sinalizado, das 09h00 às 13h00- Proibição do trânsito a partir das 16h na Av. Emídio Navarro (sentido ponte Santa Clara para a Av. da Lousã) até às 16h do dia 19 - será permitida a passagem de autocarros de serviço de transporte de passageiros não ocasional até às 19h do dia 18.- Proibição do estacionamento na Rua Larga a partir das 9h.- Proibição do estacionamento na Praça D. Dinis a partir das 14h.- Proibição do trânsito nos percursos das corridas das 9h até às 13h30, uma vez que a prova terá duração máxima de 3 horas de acordo com o regulamento.- Proibição do estacionamento na Rua D.João no entroncamento com a R. Larga a partir das 7h.