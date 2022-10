Tudo o que precisas de saber sobre a EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona

Volta este domingo a festa do 'running' à capital portuguesa. Mais de 24 mil corredores vão invadir as ruas lisboetas, integrados na EDP Maratona de Lisboa e na Luso Meia Maratona, duas provas organizadas pelo Maratona Clube de Portugal que este ano prometem, uma vez mais, momentos de superação e boa disposição.Neste artigo poderá consultar todas as informações relevantes sobre as duas provas.9 de outubro, 8h00Cascais, junto ao Hipódromo- partindo da estação. Todos os atletas inscritos, mediante a apresentação dorsal, terão direito a transporte gratuito até às 17 horas do dia da prova.Comboios às 6h00, 6h15, 6h30 e 7h00Duração de viagem: 40 minutosAlém do comboio - nas linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e Sado -, os inscritos terão transporte gratuito até às 17 horas no Metropolitano de Lisboa, Carris, e Transportes Sul do Tejo.Início junto ao Hipódromo de Cascais e meta instalada no Terreiro do Paço em Lisboa. Percurso maioritariamente à beira-mar, com o Oceano Atlântico e o Rio Tejo ali ao lado.Água Luso (garrafa)- 5,0 km; 10,0 km; 15,0 km; 20,0 km; 22,8 km; 25,0 km; 27,5 km; 30,0 km; 32,5 km; 35,0 km; 37,5 km; 40,0 km e Meta.Powerade (copo)- 10,0 km; 20,0 km; 30,0 km; 37,5 km e Meta.Gel (226ers) - 22,8 km e 32,5 km.Bananas da Madeira e Laranjas - 25,0 km e 35,0 km e Meta.3h003h153h303h454h004h305h006 horas6.000Quinta, Sexta e Sábado, 6 a 8 de outubroSEASIDE SportExpo | Pav. Carlos Lopes | 10H00-20H00Para levantar o dorsal, deverá apresentar o comprovativo de inscrição que foi enviado por e-mail. Os dorsais poderão ser levantados por terceiros, desde que seja apresentado o comprovativo da inscrição e uma cópia de um documento de identificação do participante inscrito.T-shirt técnica HOKADorsal com chip e um saco.Os finalistas terão ainda direito a uma medalha.9 de outubro, 10h30Ponte Vasco da GamaO acesso à partida é exclusivo aos autocarros da organização. Os autocarros partem do centro comercial Vasco da Gama das 7h30 às 9h30. Para se deslocarem ao centro comercial Vasco da Gama, os participantes podem utilizar gratuitamente os transportes públicos, contratados pela organização, perante a apresentação do dorsal da prova, nomeadamente: Metropolitano de Lisboa (ver mapa), Autocarros da Carris, Comboios da CP Lisboa nas linhas de Sintra, Cascais, Azambuja e Sado (para viagens CP de longo curso, os participantes terão 30% de desconto com a apresentação do dorsal) e os TST – Transportes Sul do Tejo.Os transportes gratuitos são válidos desde a sua abertura até às 17h00 do dia da prova.Início no tabuleiro da Ponte Vasco da Gama e chegada no Terreiro do Paço.Água Luso (garrafa)- 6,0 km; 9,5 km; 12,5 km; 15,0 km; 17,6 km; 20,1 km e Meta.Powerade (copo)- 9,5 km e 17,6 km.Gel (226ers) - 12,5 km.Bananas da Madeira e Laranjas - 15,0 km e Meta.Não3h3015.000Quinta, Sexta e Sábado, 6 a 8 de outubroSEASIDE SportExpo | Pav. Carlos Lopes | 10H00-20H00T-shirt técnicaDorsal com chip e um saco.Os finalistas terão ainda direito a uma medalha.