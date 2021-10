Depois de no último domingo ter transmitido a Maratona de Londres, o Eurosport vai continuar a seguir as principais provas de atletismo de estrada mundiais neste mês de outubro, com transmissões das provas na distância rainha de Chicago, Boston, Paris e Amesterdão.





A primeira desta verdadeira maratona de maratonas é já este domingo, com a prova de Chicago, com arranque pelas 16h30 no Eurosport 1. No dia seguinte, mantendo a tradição de ser corrida a uma segunda-feira, corre-se a Maratona de Boston, com arranque marcado para as 13h30 e igualmente com transmissão no canal principal.Mais maratonas no fim de semana seguinte (dia 17)... e logo a dobrar. Primeiro a de Paris, a partir das 6h45, e depois a de Amesterdão, às 9h30.