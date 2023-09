Vítor Rodrigues e Patrycja Bereznowska vencem 200 milhas Joe Nimble Douro e Vouga

O português Vítor Rodrigues e a polaca Patrycja Bereznowska venceram este fim de semana a Joe Nimble Douro e Vouga, a primeira prova de 200 milhas realizada em Portugal, integrada no campeonato mundial organizado pela One Hundred.

O ultramaratonista Vítor Rodrigues, primeiro lugar na classificação geral e primeiro masculino, fez o percurso num tempo total de 48:19.54 horas, enquanto a atleta polaca Patrycja Bereznowska terminou os mais de 300 quilómetros em 49:16.47, alcançando o segundo lugar na geral e primeiro feminino. A dupla feminina constituída pelas atletas Juliana Pinheiral e Ana Carolina Pereira passou a meta em terceiro lugar, tendo realizado um tempo de aproximadamente 52:21.52.

Em segundo lugar masculino ficou Nelson Santos, que terminou o percurso com um tempo de 55:27.14, seguido dos três atletas Bruno Pereira, Miguel Oliveira e Miguel Machado em terceiro lugar ex aequeo, com um tempo de 65:29.39.

Vítor Rodrigues classificou a Joe Nimble Douro e Vouga como "uma prova brutal, a mais difícil que já fiz, muito dura, mas ao mesmo tempo com paisagens maravilhosas durante todo o percurso. Uma prova muito bem conseguida a todos os níveis, muitos parabéns à organização!".

Dos 19 atletas que partiram de Cinfães na passada quinta-feira, 21 de setembro, apenas nove (seis homens e três mulheres) terminaram a competição, com as 10 desistências a comprovar o seu grau de dificuldade e exigência. O percurso contemplou uma grande variedade de terrenos, desde trilhos de montanha acidentados até florestas densas e margens de rios, e as dificuldades intensificaram-se à noite, com a chuva e a humidade que se fizeram sentir.

"Esta prova foi uma fantástica epopeia pela GR 60, onde os atletas e equipas puderam contemplar uma enorme panóplia de contextos naturais entre rios e montanha, com obstáculos que os transportaram para um patamar de superação ímpar. O recurso a equipas de apoio dedicadas ao atleta ao longo do percurso revelou-se um sucesso e funcionou na perfeição. Neste momento já pensamos em 2024, com uma otimização do percurso já planeada e com novidades que permitirão um mais amplo nível de desafio ao longo deste território único", revelou Tiago Aragão, diretor da prova.

A Grande Rota das Montanhas Mágicas (GR60) foi o palco de três dias de competição intensa, onde 19 atletas de elite mostraram o seu potencial na disputa pelo título de campeão desta que foi a maior competição de ultra mountain trail realizada em Portugal, com um percurso de 200 milhas (320 quilómetros), uma prova integrada no campeonato mundial organizado pela One Hundred. Mais do que uma competição, foi uma aventura única de ultra trail, com 50% do seu percurso realizada dentro do Geoparque de Arouca, atravessando cinco serras e cruzando sete municípios (Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra) e quatro áreas protegidas da Rede Natura 2000.

A próxima etapa do World Championship One Hundred realiza-se entre 6 e 8 de outubro, em Gran Sasso, na Itália, sendo a última etapa deste campeonato mundial de ultra mountain trail. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do website.