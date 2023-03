Wings of Life assinala décimo aniversário

2023 vai ser um ano de celebração para a Wings for Life World Run. O evento global, um dos mais importantes com cariz solidário, vai assinalar o seu décimo aniversário a 7 de maio, uma vez mais com a premissa de juntar milhares de corredores nos quatro cantos do Mundo, de forma a angariar fundos para apoiar a investigação científica que procura uma cura para as lesões na espinal medula. Sem barreiras geográficas, todos podem participar através da APP oficial.Como habitual, num modelo diferente das corridas corridas convencionais, a Wings for Life World Run marca a diferença por não ter uma distância fixa nem uma meta - em vez disso os participantes são perseguidos por um Carro Meta virtual que começa a andar 30 minutos depois da partida, aumentado progressivamente a velocidade até apanhar o último corredor em prova.A edição deste ano, marcada para 7 de maio, inicia-se pelas 12 horas (em Portugal Continental), estando as inscrições abertas na página oficial da corrida . Os interessados em apoiar esta causa devem fazer o download da APP Wings for Life World Run, pagar uma inscrição de €15 (um donativo 100% direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula) e juntar-se por via eletrónica a esta grande corrente humana. No ano passado foram 161 892 os participantes, de 192 nações – incluindo Portugal – que se juntaram para correr por aqueles que não podem. Ao longo desta década, a organização conseguiu angariar um total de 38.3 milhões de euros, verba inteiramente canalizada para suportar mais de três centenas de projetos de investigação científica focados na pesquisa da cura para as lesões na espinal medula.Em 2022 a corrida foi vencida pela russa Nina Zarina (que completou 56Km) e pelo japonês Jo Fukuda (que completou 64,4Km).