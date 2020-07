World Athletics antecipa início do período de qualificação olímpica para a maratona e marcha

A World Athletics anunciou esta terça-feira que o período de qualificação olímpico para a maratona e provas de marcha será antecipado para 1 de setembro, três meses antes da data inicialmente apontada. Na base da decisão do organismo que rege o atletismo mundial estão as preocupações dos atletas, que temiam não ter tempo para conseguir obter marcas entre dezembro e maio. Em sentido inverso, todas as outras provas de pista mantêm o período de qualificação suspenso até 30 de novembro, tal como a obtenção de pontos para o ranking na maratona.





Desta forma, com mais três meses para obterem marca, na prática os atletas poderão fazer dois ciclos de preparação, o que lhes permitirá ter pelo menos duas chances para tentar a sua sorte em prova. Ainda assim, esta decisão poderá de pouco valer, até porque não há previsão para que as principais provas de estradas regressem. É que as maratonas têm sido canceladas praticamente de forma diária e por agora entre as mais importantes restam somente Londres, Valência ou Barcelona.Neste sentido, refira-se que a organização londrina terá expressado a sua vontade em realizar uma prova de elites, apoiando os atletas que necessitem de ajuda para viajarem a Londres para competir. Para lá de Londres, também Abu Dhabi estará a preparar um cenário similar.Por outro, a World Athletics comunicou ainda novas regulamentações para as sapatilhas, mantendo-se a limitação anteriormente anunciada para as provas de estrada (a meia-sola não pode exceder os 40 mm). Já nas provas de pista as sapatilhas não podem ter mais de 25mm de altura de meia-sola, o que inviabiliza, por exemplo, a utilização das famosas Alphafly NEXT% nos 5000 ou 10000 metros.