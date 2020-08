World Athletics divulga lista das sapatilhas permitidas em prova

Poucos dias depois da polémica em torno do recorde europeu invalidado a Sondre Nordstad Moen devido ao uso de sapatilhas com características irregulares, a World Athletics decidiu (tentar) colocar os pontos nos i's e esta sexta-feira lançou um primeiro documento no qual elenca quais os modelos de calçado que podem ser utilizados nas mais variadas especialidades. Desde provas de pista às técnicas, passando pela estrada, agora está tudo preto no branco e não há forma de falhar.





A lista é longa, conta com 129 modelos, e há uma marca inesperada que se destaca de entre todas... Com pouca visibilidade no nosso país e também no resto da Europa, a Mizuno encaixa uns impressionantes 67 modelos, oferecendo opções para todos os gostos, cumprindo sempre as regras impostas pela World Athletics para cada uma das especialidades. Por exemplo, nesta lista há apenas doze modelos da marca japonesa que não podem ser utilizados em todas as provas, o que mostra bem a enorme versatilidade apresentada.Quanto às marcas de maior nomeada, em especial a Nike, que tem dominado nos últimos tempos, regista-se a entrada de seis modelos, todos eles com características para ser utilizados em provas de estrada - ainda que naturalmente ninguém vá utilizar um modelo de 'bicos' numa maratona, por exemplo. O caso muda de figura nas provas de pista, já que por esta lista se percebe que os Alphafly Next% só podem mesmo ser utilizados nas provas de estrada - tudo por causa da altura de meia-sola superior a 25mm.A Adidas, por exemplo, apresenta doze modelos nesta lista, sendo que os novíssimos Adizero Pro e Adizero Adios Pro apenas podem ser utilizados em provas de estrada. Também limitados à estrada ficam os modelos Fuel racer VIP e 1500v4 da New Balance, os Cloudboom da ON Running ou os Endorphin Pro da Saucony.Neste aspeto, refira-se que, excluíndo a longa lista de modelos mistos da Mizuno, há apenas três modelos de sapatilhas sem 'bicos' que podem ser utilizados em provas de pista: ASICS MetaRacer, Saucony Fastwitch 9 e Under Armour Velociti Racer. Os restantes, por causa da altura de meia-sola superior, não podem ser utilizados.A lista completa pode ser consultada aqui