World Athletics já tomou decisão quanto às polémicas sapatilhas da Nike

Era uma das mais esperadas decisões dos últimos tempos no Mundo do atletismo e, ao que parece, já terá sido tomada por parte da World Athletics. Segundo adianta o jornal inglês 'The Guardian', o anúncio está marcado para sexta-feira, num comunicado no qual a entidade que rege o atletismo a nível mundial irá anunciar que os modelos da polémica da Nike, os Vaporfly 4% e os Next%, não serão proibidos... pelo menos não para já.





Ao invés, a World Athletics irá anunciar a temporária suspensão da utilização de novidades tecnológicas nas sapatilhas pelo menos até aos Jogos Olímpicos, o que na prática deverá fazer com que a Nike não possa apresentar em competição a sua mais recente inovação, o AlphaFly, e que as restantes marcas, nomeadamente a Adidas ou a Saucony , não sejam autorizadas a colocar nos pés dos seus corredores aquilo que têm desenvolvido nos últimos meses.Por outro lado, segundo 'The Guardian', a World Athletics irá anunciar um novo regulamento no que às sapatilhas diz respeito, incluindo uma alínea na qual obrigará as marcas a submeterem os seus protótipos para aprovação antes de serem colocados em competição. Relativamente às novas regras de construção dos modelos, a World Athletics deverá introduzir um limite para a altura da meia-sola, assim como para o ângulo das possíveis placas de fibra de carbono e também irá determinar quais os compostos de espuma que poderão ser utilizados.