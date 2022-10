Maratona de Berlim: a experiência de Marisa Francisco

Berlim 2022. A minha tão esperada maratona.





Consegui o dorsal para 2021, mas não foi possível participar devido a um acidente que me levou a uma operação de um tendão no pé. Transferi a minha inscrição para este ano. E aí começou todo um processo de recuperação, determinação e motivação.

Sem ter conseguido cumprir todo o meu plano de treino, e com o cansaço acumulado deste último mês de trabalho, dei por mim na linha da partida emocionada, com as lágrimas a escorrer pelos meus olhos.

Eu estava mesmo ali com os melhores do mundo e com tantas pessoas, todas com o mesmo objetivo de chegar à meta. Com melhor tempo ou não, o objectivo é sempre passar a meta.

A minha felicidade foi tanta que corri sempre sem parar com um enorme sorriso.

De início pensei sempre 'consigo correr mais rápido mas assim vou confortável'. E quando me apercebi ia no quilómetro 29... Aí pensei 'vamos lá começar a correr'

Ultrapassar pessoas não é o meu forte e numa prova com 45000 mais difícil é ainda.

Comecei a pôr um ritmo mais rápido e lá fui eu.

Nos últimos quilómetros, os abastecimentos eram inacreditáveis, pois as pessoas paravam para beber água, já que esta era fornecida em copos de plástico, o que dificultava para bastante a quem vinha com ritmos.

No último quilómetro o meu pé começou a querer dar sinais de quem ainda não estava a 100% mas olhei para ele e disse 'não, agora vamos até ao fim'. (Sim, falei mesmo com o meu pé)

Começo a ver as Portas de Brandemburgo, a meta estava já ali. 'Vamos, vamos, já está!!!"

E alguns metros depois passo a meta .

O meu coração estava cheio...

Que alegria, que felicidade. Consegui!

Só ao fim de alguns minutos é que me apercebo que o recorde do Mundo tinha sido batido e o meu pessoal também. Mas o mais importante é acreditar e lutar e tentar, pois só assim somos capazes.

Fui orgulhosamente gravar o nome e o resultado na medalha. Estava feita a minha primeira maratona das Majors.

Depois vem a parte do desfrutar e é impressionante a quantidade de pessoas que conhecemos. Fui sozinha mas rapidamente dei por mim num grupo e no final estávamos todos à espera uns dos outros para nos felicitarmos do feito pois são 42.195 km concluídos.



Autor: Marisa Francisco