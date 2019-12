Maratona de Valência: a experiência de Pedro Pereira

Maratón Valencia 2019 e a cidade do Running

Estou a iniciar a escrita deste texto e não sei se será extenso. Não quero abordar muito a minha performance, antes todo o ambiente que a cidade de Valência cria em volta da corrida e da sua Maratona.

Que melhor elogio posso dar a esta prova? Fácil. Após ter feito a edição de 2018 e a de 2019 o maior elogio vem em forma de.... INSCRIÇÃO para a edição 2020. Ainda não passavam 26 horas após concluir a minha maratona de Valência 2019 e já recebia o email de resposta: "Enhorabuena Pedro, La inscripción se ha completado correctamente".

Então, agora vamos lá falar dos últimos dias rumo à Maratona de Valência 2019.

Comprei voo e estadia em cima da data de partida para Valência, mas consegui viajar e ficar alojado a muito bons preços, graças às companhias aéreas de baixo custo, ficar alojado em hostel(2 noites) e através de aluguer de apartamento on-line(3 noites). A cidade tem bastantes apartamentos nas plataformas on-line, bem como uma oferta muito grande a nível hoteleiro. As minhas deslocações na cidade foram feitas maioritariamente pela rede de transportes públicos, sem longas esperas ou qualquer problema (comprei passe turístico logo no Aeroporto por ser mais económico).

Cheguei à cidade na 5f e pensei ir directo à Expo da Maratona para ver as novidades das marcas e vendedores, bem como para levantar o dorsal. Se na compra dos voos fui bem Tuga, aqui penso que fui um cidadão nórdico... Cheguei à cidade das ciências 24h antes de ser possível levantar o dorsal

Culpa totalmente minha, pois na vasta informação que a organização nos envia, vinha bem definido o horário e dias de entrega dos dorsais. Assim, 5f foi para dar um passeio na zona da Cidade das Artes e das Ciências e viver recordações da maratona 2018. Ao olhar todos aqueles locais vieram à memória mil e uma imagens, sentimentos e emoções. Mas as que mais fortes apareciam eram os últimos 800metros, aquele local onde começamos a descer e a correr em calçada rumo à meta e onde o público cria um ambiente de quase túnel, sentindo me eu a correr como se estivesse no Tour de França numa etapa de montanha. Ao chegar junto à passadeira azul...aí nem sei que memórias foram mais fortes, se a emoção de ter feito nesse preciso local o meu RP de sub3h ou se as memórias dos momentos que vivi na cidade em 2018 na companhia dos meus amigos Ricardo, Henrique, Céu e Andreia.

Na 5f ao fim do dia, foi momento de mais um treino ligeiro, este foi feito no leito seco do rio Turia, local mágico e único não só para a corrida, mas sim para o Desporto no geral. Neste local há uma pista de Atletismo, onde estavam a treinar centenas de atletas jovens, campos de rugby, campos de basebol, campos de futebol a perder de conta e... Variadíssimos percursos para correr, bem marcados, iluminados, com bebedores de água e... Cheios de atletas de todos os níveis ou idades a fazer a sua atividade preferida,a Corrida. Esta cidade está mesmo feita a pensar em oferecer conforto ao atleta de Corrida.

Sexta feira amanheceu bem menos ventosa e com a temperatura a subir. Fiz o meu treino, tendo acabado junto da feira da maratona, pois combinei com meu amigo Fábio ir levantar o dorsal e dar uma olhadela na feira. Levantámos os dorsais em menos de nada, fomos ver a feira, aqui tivemos a sensação de estar mais fraca face ao ano anterior... Já vos falei das filas para levantar os dorsais? Pois não, neste dia não haviam. Daqui fomos comer um almocinho "saudável e bem nutritivo" a uma hamburgueria da moda, já junto ao centro. Voltámos à zona da feira, o Fábio foi rumo ao Hotel para meter o trabalho em dia e eu fui dar uma nova volta aos stands na feira. Ao voltar rumo ao meu hostel ainda deu para reparar que algumas lojas ou funcionários das lojas já estavam decorados ou vestidos com adereços alusivos à Maratona e à cidade do Running.

Sábado de manhã o último treino de preparação da Maratona. Foi feito logo bem cedo e que melhor forma para fazê-lo se não na Breakfast Run oficial da Maratona... Aí era uma espécie de parada das nações, onde o azul dos animados Italianos era a cor predominante. Foram cerca de 30' calmos onde se trocam experiências e palavras em vários idiomas e no final... Toca de comer e atestar para o dia seguinte. Aqui somos brindados com águas, barras, frutas, bebidas isotónicas e Orchata artesanal (uma bebida muito consumida em Espanha). Após este momento tratei de toda a minha logística e voltei de malas e bagagens para a zona da Expo Maratona. Agora já era tudo diferente... Milhares e milhares de pessoas neste local... Já havia filas para quase tudo. Já não voltei a ver os stands e então dirigi me para a zona da paella party (grátis para os maratonistas). Uma pequena espera e... Paella pronta a comer, acompanhada pelas bebidas oficiais da prova, com acompanhamento de pão e ainda uma laranja( a zona de Valência também é a zona da Laranja). Almocei com os amigos Pedro e Liliana. Em menos de nada encontro-me com o meu amigo Fabrice e a sua esposa e... Toca de fugir da zona da chegada da Maratona, pois o nervosismo está a aumentar. Ficámos alojados na zona de praia, na praia da Malvarrosa, num apartamento para podermos eleger o que jantar e tomar de pequeno almoço para a maratona. Sim estas refeições são muito importantes... Um mau jantar ou pequeno almoço diferentes do habitual pode deitar meses de trabalho por água a baixo.

Domingo 6h da manhã. Não há volta a dar!

O despertador toca e eu levanto me mais rápido que uma mola. É hoje, é agora... Pequeno almoço tomado, estamos com tempo e dirigimos-nos rumo aos Autocarros. Não era na primeira paragem, fomos a outra e após alguns passarem e não pararem por já estarem completos, lá apareceu um autocarro com lugar para nós...Faltava cerca de 1h para a partida, últimos abraços a vários amigos tugas, mudar de roupa e deixar as coisas no bengaleiro (serviço muito rápido e eficaz), era tempo de dirigir para a zona de aquecimento, wc's e das boxes de partida. Fizemos tudo certinho e confirmámos que nada a termos gástricos nos iria incomodar na prova. Deixo o Fabrice na sua box de partida e vou para a minha... Tudo a fluir bem, sem filas ou problemas. Na caixa encontro o Pedro e o Daniel, bem como Fábio P., não fico junto a eles, pois na minha cabeça já está o foco e a estratégia rumo à meta, ir acompanhando os amigos pode levar me a abusar ou a ir lento de mais, no fundo não ir tão focado. A prova foi sempre feita a controlar o ritmo Km após Km e a viver tudo o que a cidade nos oferece. Animação espetacular, bons e completos abastecimentos e... Percurso bom para esta distância, clima perfeito, o vento fez se sentir apenas num ou outro local. Sabia que as maratonas começam aos 30km... Já a velha guarda diz : A maratona é uma prova de 12km com 30km de aquecimento. Para mim esta prova só começou aos 35km e era até aos 40km...foi o meu parcial mais lento, não tanto pelas avenidas em falso plano, mas por "medo", pois o ano passado fui sempre muito bem e forte até... Ao km 39. Então neste segmento do km 35 ao km 40 quis estar "calmo" para as minhas pernas não ficarem naquela avenida em falso plano que termina junto ao pórtico da EDP, precisamente uns 200m antes do Km39. Passei bem o Km 39, controlei até ao Km40 e... Está feita abaixo das 2h55. Comecei a fazer contas e aqui já nada me retirava as sub 2h55. O Pedro Amaro passa por mim e incentiva me a ir com ele, mas não, eu já ia a 4/km não dava para ir com ele a 3'40/km...talvez daria, mas respeito muito a distância e já vi quebrarem a 200m da meta e com isso perderem imenso tempo.

Ao Km40 somos brindados com um mar de gente a gritar e puxar por nós... São 2195metros onde não há espaço livre junto à estrada e onde não há momentos de silêncio ou desânimo... Aqui já ninguém corre... Voa, nas mãos/vozes do povo Valenciano. Os últimos 800 metros já vos disse como é... Cabeça a viver momentos mágicos a reviver momentos onde falhámos às nossas famílias para treinar para estar ali agora, a correr rumo ao nosso sonho. E ele estava ali mesmo à nossa mão... Viramos à esquerda e... Puff! A passadeira azul é nossa e vamos acelerar... Acabar da forma que conseguimos, sim, não da que imaginamos, pois a emoção de cruzar mais uma meta de maratona traz nossos sentimentos ao máximo e não permite festejar de qualquer forma que tenhamos premeditado. Esta reta Azul de Valência é única... Corremos em cima de água, rodeados de edifícios marcantes, de design e tamanho de cortar a respiração e... Com bancadas repletas a puxar por nós.

Já está! 2h54'08

Foi esta a marca conseguida. Foi o que me propus, fazer sub2h55... Já todos os amigos próximos sabiam que meu objetivo era 2h52 e muitos segundos até 2h55'30. Então estou mais que satisfeito.

Pós prova

Junto do Pedro e do Fred bebemos uma bela cerveja fresca, nesta altura até a Radler é ótima e fomos para a massagem e gravação de medalha. Foi tudo muito rápido e bem feito. Depois cada um seguiu o seu rumo... De noite jantei com o grupo do Correr Lisboa e passeei um pouco pelo centro da cidade. Eram centenas de Maratonistas a passear e a mostrar orgulhosamente a sua medalha.

Segunda-feira foi dia de passear, mas dia de chuva.

Tentámos passear e conhecer a cidade, mas estava frio e chuva... Mesmo assim ainda era possível ver variadíssimos grupos de atletas oriundos de todo o mundo a passear, fazer compras ou nos cafés. Assim deixo no ar: será uma despesa apoiar uma prova como esta? Não! Um investimento, pois o retorno por certo será muito bom, quer seja ele financeiro ou da imagem que cada um nós traz acerca da cidade de Valência.

Ao iniciar este texto referi que iria tentar ser pouco extenso e pouco "egocêntrico", não consegui. Mas não posso "ir embora" sem fazer algumas referências

Rodrigo Baltazar, treinador. Este amigo que há muito conheço do mundo do Triatlo e que me meteu no rumo certo em pouquíssimo tempo. Eu andava desfocado, mas ele meteu mãos massa e fez me sub 2h55 na Maratona.

Estoril Praia Triatlo/Credibom a minha equipa de Triatlo. Aqui não és mais um. Está tudo dito. Foram e são um grande apoio onde evidencio os "cabeças" Filipe Mendonça, Bruno Pais e Rodrigo Baltazar

ASICS Frontrunners esta família de "embaixadores" da marca japonesa, sejamos nós oriundos de variadíssimas culturas, mas há sempre uma palavra ou olhar incentivador... Que enorme és Beata.

ASICS Lisboa Run Club-Colombo a minha família de treino, aqueles que partilhamos momentos a correr ou a conviver e que estão sempre lá a puxar por mim

A minha família e amigos, sim estes estão sempre lá bem presentes! Mesmo eu quase não fazendo referência a eles nas redes sociais, mas estão sempre, sempre na sombra, mas sempre com energia ao máximo a puxar por mim ou apoiar me.

Vamos já rumo à próxima!



Autor: Pedro Pereira



