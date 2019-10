Meia maratona de Lisboa: a experiência de Luís Lourenço

Participei pela terceira vez no evento com inicio no tabuleiro da ponte Vasco da Gama, e mais uma vez aliado ao prazer do exercício físico, as paisagens que foram possíveis de observar, verificou-se um excelente convívio com corredores de muitas e muitas nacionalidades com troca de experiências de corrida, e ideias de futuras provas fora do pais. Uma prova com uma organização , onde nada faltou, em comparação com outras, e um percurso quase perfeito, salvo a exceção de ter de subir a Avenida da Liberdade no quilometro 18, mas contra o relevo nada a fazer.

O apoio do publico junto à meta foi um tónico de energia extra, face ao cansaço até ai ocorrido. Fala-vos alguém que começou a tentar correr à 4 anos atrás, e com 20 quilos a menos, já consegue fazer a meia em "quase" menos de 2 horas. É uma atividade apaixonante, aconselho a todos os que tenham condições de saúde que o permitam.

Saudações desportivas,

Luis Lorenço (Loulé /Algarve)