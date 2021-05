Armando Teixeira superou temperaturas negativas para ajudar na reflorestação da Serra da Estrela

Cerca de 21 horas. Mais de 70 quilómetros num super exigente sobe e desce na Serra da Estrela, com 10000 metros de desnível positivo - ao todo foram dez quilómetros verticais, num trilho de 3.700 metros, entre Alvoco da Serra e a Torre. Foi este, analisando as estatísticas, o desafio que Armando Teixeira se propôs e cumpriu no último fim de semana, numa iniciativa que teve como propósito chamar à atenção para a necessidade da reflorestação da Serra da Estrela e que por si só serviu desde logo para angariar dez árvores para plantar.





No final, já com as baterias recarregadas, Armando Teixeira assumiu que a pior parte foi mesmo quando a noite caiu. "A parte mais difícil é sempre o início da madrugada, entre as 1 e 3 da manhã. Já levava umas horas de prova e a progressão no terreno muito técnico torna-se difícil porque não se pode tirar os olhos do chão. Juntando-se o frio, na Torre estavam -10 graus...", explicou o atleta da equipa Salomon Suunto Caravela.Mesmo assim, apesar das dificuldades, para o veterano atleta português foi um regresso a um lugar onde já foi feliz, que lhe permitiu também voltar atrás no tempo. "Apesar de ser uma competição comigo mesmo, já tinha saudades de testar a minha capacidade física e a resiliência, fez-me viajar há 4 anos atrás. A Serra da Estrela sempre foi o sítio eleito para treinar, sozinho com amigos, ou com eventos como o Trail Camp, mais tarde com o EGT. Em 2014 fiz a primeira prova de quilómetro vertical entre amigos, depois fez parte do percurso do Estrela Grande Trail. Há muito que ambicionava dinamizar aquela encosta e este foi o desafio perfeito para isso".Neste evento, refira-se, estiveram presentes as entidades envolvidas - Presidente da Câmara Municipal de Seia, Presidente da Junta de Freguesia do Alvoco da Serra, Movimento Estrela Viva, que plantou em conjunto com o Armando uma árvore simbólica. Note-se que as doações no site KMvertical.pt continuam a subir e podem ser feitas até outubro, altura da plantação.