ASICS lança nova coleção de trail com GEL-Trabuco 12 como estrela

O ano de 2024 não começa apenas com novidades na estrada para a ASICS. Depois de já ter colocado no mercado as GEL-Nimbus 26, um modelo que muito em breve publicaremos a análise, a marca japonesa lançou neste início de mês a sua nova coleção de trail, na qual apresenta várias novidades quanto a tecnologia apresentadas.A estrela da companhia são as novas GEL-TRABUCO 12, um modelo que nesta nova evolução não recebe uma atualização muito grande, mantendo essencialmente os atributos que fizeram delas um modelo praticamente essencial para os amantes dos trilhos. No que a especificações diz respeito, as GEL-TRABUCO 12 apresentam a espuma FF BLAST na meia-sola e ainda as tecnologias 3D SPACE CONSTRUCTION, que visam essencialmente criar uma corrida amortecida e estável. A sola com tecnologia ASICSGRIP permite aderência em vários terrenos e com a placa rochosa do antepé e reforços na biqueira, o pé fica protegido de qualquer detrito pontiagudo encontrado no trail.Em comparação com o modelo antecessor, as GEL-TRABUCO 12 estão mais pesadas (de 308 para 314 gramas no modelo masculino e de 275 para 285g no feminino), mantêm o mesmo drop, mas curiosamente surgem baixas no perfil: (36-28 mm no masculino e 35-27 mm no feminino). Em relação ao preço, estão disponíveis por 160 euros.Quanto à coleção de roupa, a marca aposta no mote 'corra sem distrações' e aplica nos seus produtos um design que visa eliminar o atrito e aumentar a liberdade de movimento e ainda a tecnologia ACTIBREEZE, que serve para ajudar a manter os corredores frescos nos dias mais quentes. Entre os produtos desta coleção fazem parte o casaco embalável FUJITRAIL e a camisola FUJITRAIL, que contam com um estampado integral inspirado em imagens de satélite do icónico Mount Fuji do Japão. O estilo artístico foi derivado de padrões tradicionais Japoneses feitos à mão, aproximando a coleção das suas rotas.