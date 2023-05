Estrela Grande Trail levou centenas de atletas à Serra da Estrela

A Serra da Estrela foi no último fim de semana o grande centro da prática de trail em Portugal, com mais uma edição do Estrela Grande Trail. Realizado pela sexta vez, o evento voltou a levar milhares de pessoas, entre atletas, apoiantes e fãs da modalidade, a um dos pontos mais icónicos do país, num fim-de-semana competitivo mas também de passeio em família.No plano competitivo, a prova mais longa, os 85 quilómetros, contaram com um grande momento de fair play entre colegas de equipa no Amigos da Montanha, já que João Rodrigues e Igor Lysyi decidiram não lutar pelo triunfo e cruzaram a meta lado a lado. A dupla da frente fechou a sua prova com 10:37.31 horas, tendo partilhado o pódio com mais dois corredores: Hugo Pinto, do Clube Efacec/Bis3Imo, com 11:05.01. Na corrida feminina, sete mulheres apresentaram-se à partida, mas apenas três acabaram: Natércia Silvestre venceu em 13:49.14 horas, superiorizando-se a Ana Sousa (15:20.35) e Carla Tavares (16:55.25).Nos 49 quilómetros os triunfos foram para Miguel Arsénio e Sofia Nunes e ambos com boas vantagens. Na prova masculina, o campeão nacional de trail ultra, ganhou com 4:42.52 horas, deixando Pedro Santos (5:13.35) e David Quelhas (5:16.48) para os degraus seguintes do pódio. Quanto às senhoras, Sofia Nunes ganhou em 7:07.05 horas, à frente de Joana Paulo (7:17.54) e Paula Santos (7:19.57).Já nos 26 quilómetros, José Sequeira e Liliana Cardoso levaram a melhor, tal como David Pestana e Andreia Correia na prova mais curta, os 15 quilómetros.No final, Armando Teixeira, em nome da organização, fez um balanço positivo. "Este ano superámos todas as expetativas, seja em número de atletas inscritos, que aumentou em mais de 40% face ao ano passado, ou de acompanhantes e fãs da modalidade e do turismo de natureza, que se dividiram entre apoiar os atletas ao longo do percurso, a caminhada organizada pela Geopark e a visita aos principais pontos de interesse da região, usufruindo da Serra, do seu património, da cultura e, claro, da gastronomia", resumiu.