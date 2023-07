Hoka promete velocidade e leveza nas novas Zinal 2

Después de la primera edición del modelo Zinal que asombró al mundo por su ligereza y velocidad, HOKA® presenta ahora las Zinal 2, con renovaciones en el upper y la suela que la convierten en una zapatilla todavía más competitiva.Para lá das variadas apostas na estrada, a Hoka não esquece as suas raízes do trail e este mês coloca no mercado a segunda evolução das Zinal, um modelo que se destaca pela sua leveza e capacidade para render a ritmos rápidos. Com o nome inspirado na icónica localidade suíça onde decorre uma das provas de trail mais famosas do mundo - a Sierre-Zinal -, as novas sapatilhas prometem maior reatividade, maior tração e leveza.Para tal, a Hoka utiliza um novo upper, construído numa malha de peça única, que se molda ao pé de forma elástica e homogénea. Isso melhora o ajuste e também oferece maior proteção e comodidade. Outro ponto de realce passa pela sola, construída de novo com o composto Vibram Megagrip, mas desta feita com 'bicos' de 5mm, de forma dar uma tração mais agressiva e intensa em qualquer siutação.Com 227 gramas no modelo masculino 42 2/3 e 189g no 40 feminino, as Hoka Zinal 2 são pensadas para provas com distâncias inferiores aos 40 quilómetros e estão disponíveis por um preço recomendado de 180 euros.