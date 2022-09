Jamie Stephenson e Joana Esperanço vencem Penacova Trail do Centro 2022

O inglês Jamie Stephenson e a portuguesa Joana Esperanço venceram este fim de semana a prova principal do Penacova Trail do Centro, que na sua sexta edição reuniu naquela zona do país centenas de atletas provenientes de todas as regiões de Portugal e também do estrangeiro.Na tal corrida principal, com 43 quilómetros, Jamie Stephenson venceu com 3:45.29 horas, superando Nuno Silva (Gafanhori), com 3:48.33, e ainda Nelson Santos (Runners do Demo), com 4:01.14, na luta pelo pódio. Nas senhoras a vitória foi para a atleta do Montanha Clube Trail Running/Efapel, ao triunfar com 4:53.47 horas, seguida por Botelho (Cinfães a Correr), com 5:11.12, e Rebeca Branco (Trail do Texugo), com 5:14.04.Organizado pela Carlos Sá Nature Events, este evento contou ainda com uma distância intermédia, de 33 quilómetros, com vitórias para Ricardo Carreira, do OCS-Arrábida Trail Team, com 3:17.38 horas, e de Sandra Ferreira, Clube Desportivo Feirense, com 4:11.48. Daniel Santos, do EDV Viana Trail, e Filipe Garcia, dos Runners do Demo, fecharam o pódio masculino, ao passo que Joana Franca, do Coimbra Trail Runnig, e Carla Santos, do Saca Trilhos Anadia, encerraram o feminino.Já nos 17 quilómetros, venceram João Ferreira (Airorun) , com 1:36.18, e Ana Oliveira (Fátima Trail Team), com 2:05.33. Nos masculinos o pódio foi fechado por Ruben Veloso (Furfor Runnig Project) e Vasco Pereira (A.R. Casaense) e o feminino por Margarida Pestana e Antónia Uvaldo (Fátima Trail Team).