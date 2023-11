MIUT é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito de trail mundial

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por World Trail Majors (@worldtrailmajors)

O MIUT (Madeira Island Ultra-Trail) é uma provas fundadoras do recentemente criado World Trail Majors , um circuito que reúne algumas das principais provas a nível mundial e que promete "abordagem diversificada, respeitadora, sustentável e independente ao trail e ultra-trail". Assente em três fundamentos (diversidade, respeito e identidade), este novo circuito integra nove provas, dos quatro cantos do mundo, desde Hong Kong a Espanha, passando pelos Estados Unidos ou África do Sul.Com a promessa de "deixar poucos vestígios na natureza, mas um impacto duradouro nos participantes", as World Trail Majors começam já em janeiro, com a disputa do Hong Kong 100 Ultramarathon, entre 18 e 21 de janeiro. Passa pela Madeira em 27 e 28 de abril, para uma quinta etapa que trará à ilha milhares de atletas e mostrará todos os seus encantos. O calendário segue por outros lugares icónicos e acaba em novembro, com o RMB Ultra-Trail Cape Town, na Cidade do Cabo, África do Sul.A entrada neste novo circuito é visto por Sidónio Freitas, race director do MIUT-Madeira Island Ultra-Trail, como "uma honra e um privilégio", por tratar-se de uma "prestigiosa coleção de corridas que personificam o verdadeiro espírito do trail running". "Estes eventos icónicos de todo o mundo não apenas desafiam e inspiram os corredores, mas também promovem uma comunidade global de entusiastas do trail que apreciam a beleza e a aventura da corrida fora de estrada. Fazer parte deste grupo de elite reflete o nosso compromisso em proporcionar uma experiência excepcional de trail running e reforça ainda mais a nossa dedicação ao desporto. Estamos entusiasmados por nos juntar às fileiras destas corridas de renome mundial e ansiosos por receber corredores de todos os cantos do globo para partilhar esta aventura connosco", assume.18 a 21 de janeiro de 2024102 km, +5314 mHong Kong.10 a 11 de fevereiro de 2024.100 km, +1250 m.Phoenix, Arizona, Estados Unidos.21 a 25 de fevereiro de 2024.126 km, +6804 m.Ilhas Canárias, Espanha.26 a 27 de abril de 2024.165 km, +7574 m.Fujiyoshida, Japão.27 a 28 de abril de 2024.115 km, +7100 m.Madeira, Portugal.7 a 9 de junho de 2024.111 km, +5350 m.Val de Travers, Suíça.8 a 9 de junho de 2024.161 km, +3800 m.Winchester, Reino Unido.5 a 7 de julho de 2024.160 km, +6500 m.Quebec, Canadá.22 a 24 de novembro de 2024.166 km, +7516 m.Cidade do Cabo, África do Sul