Mundo do trail em choque pela morte de jovem sueca de 21 anos

O mundo do trail está de luto pela morte de Emilia Brangefält, jovem atleta sueca de apenas 21 anos, que no ano passado foi medalha de bronze nos Mundiais da modalidade e que este ano já tinha sido quinta também nos Campeonatos do Mundo. Segundo informação oficial, Brangefält ter-se-á suicidado no início da semana passada, numa decisão que terá estado associada com os problemas vividos pela atleta nos últimos meses.No início deste mês, no dia 4, apenas 9 dias antes de ser encontrada sem vida, Emilia Brangefält tinha recorrido às redes sociais para partilhar uma publicação na qual expressava a sua tristeza pela situação que enfrentava. "Desde finais de julho que o meu corpo 'desligou'. Não tenho sido capaz de treinar o que quer que seja devido ao facto do meu batimento cardíaco estar elevadíssimo (120 a 150 bpm) apenas por estar em pé. O simples ato de caminhar é doloroso neste momento. Estive no hospital e fui vista por médicos umas 20 vezes, mas todas as análises sanguíneas, eletrocardiogramas ou outros testes foram bons. Mesmo assim, o meu corpo continua a não estar bem, mesmo que o tenha tratado tão bem nos últimos meses. Talvez tenha sido demasiado para uma miúda de 21 anos correr a Transvulcania 48k e os 45k dos Mundiais em menos de um mês. Estou muito triste porque correr e treinar significam muito para mim. Mas por agora apenas o ato de viver uma vida normal é difícil. Passei mais horas na cama do que em pé no último mês. Talvez um dia volte. Ou talvez não. Espero que o meu corpo recupere disto".A notícia da morte abalou profundamente o atletismo sueco. No site oficial da Federação, Kajsa Bergqvist, capitã da seleção sueca, deixou uma mensagem na qual se assume até sem palavras para falar do sucedido. "É profundamente trágico. É difícil encontrar palavras. Não conhecia a Emilia pessoalmente, mas sabia que era uma pessoa muito simpática, com ideias de futuro, talentosa, adorável, que tinha uma vida inteira pela frente. Em nome da Federação Sueca de Atletismo, quero enviar as mais sinceras condolências aos seus entes queridos", disse.