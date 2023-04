Nem a chuva e nevoeiro afastaram os entusiastas no Trail Fisgas de Ermelo

Mondim de Basto recebeu no último fim de semana a sexta edição do Trail Fisgas de Ermelo, um evento de trail que contou com a presença de um total de 1500 participantes, provenientes de 5 nacionalidades. Com três distâncias no programa (30, 20 quilómetros e caminhada), a prova foi realizada num dia com chuva e nevoeiro, mas nem isso demoveu os entusiastas e aventureiros da modalidade, que se desafiaram sem receio nos trilhos do Serra do Alvão e de subiram ao Alto da Srª da Graça – Monte Farinha.Na prova mais longa, os 30 quilómetros, venceram Luis Pereira (Linces Do Marão) e Vera Rodrigues (Clube Desportivo Feirense). Completaram o pódio masculino Mário Pinto (Lusavouga Trail Running) e Carlos Vieira (Lusavouga Trail Running), ao passo que nas senhoras fecharam o trio da frente Andreia Almeida (Furfor Running Project) e Rita Garrido (Ocs Arrabida Trail Team).Quanto aos 20 quilómetros, Gabriel Vilela (EDV Vianatrail) foi o mais forte nos homens, à frente de Nelson Costa (A.R. Casaense/escola De Atletismo De Coimbra/intermarche) e Vitor Costa (A.D.Amarante Trail Running). Já nas senhoras, Célia Amaro (Serra D Aire Trail Team) venceu, superiorizando-se a Andreia Correia (EDV Vianatrail) e Marta Moreira (Adna).A edição de 2024 está agendada para o dia 21 de Abril de 2024, com abertura das inscrições a 23 de Dezembro de 2023.