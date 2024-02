Santo Thyrso Ultra Trilhos consagrou novos campeões nacionais de trail ultra

Miguel Arsénio (EDV – Viana Trail) e Inês Marques (OCS – Arrábida Trail Team) sagraram-se este fim de semana campeões nacionais de trail ultra, ao vencerem as respetivas provas nos 46 quilómetros Santo Thyrso Ultra Trilhos, em Santo Tirso.Na corrida masculina, Miguel Arsénio repetiu o título de 2022, ao triunfar em 3:51:43 horas, à frente de Bruno Silva e Dário Moitoso, com 3:57:24 e 4:11:00, respetivamente."A partir dos 30 km consegui mudar o meu ritmo, acelerar e passar para a frente, por isso, posso dizer que a prova correu bem. O título de campeão nacional é sempre importante, e era um dos objetivos desta época", assumiu o novo campeão nacional, que no próximo fim de semana vou participar nos 126 km da Transgrancanaria.Quanto às senhoras, Inês Marques voltou às vitórias e aos títulos, depois de uma paragem para recuperação que a fez abdicar do último mundial e de um regresso em janeiro, nos Trilhos dos Abutres, que não correu como esperado. A atleta da OCS – Arrábida Trail Team voltou também a vencer o título após ter ganho em 2022, ao concluir a prova em 4:51:18. Completaram o pódio Marisa Vieira, com 4:53:10, e ainda Inês João, com 5:02:48."É das vitórias que melhor me soube, por todos os obstáculos que tenho enfrentado, com a lesão e a recuperação após a cirurgia! O caminho não tem sido nada linear e poder voltar a ser campeã nacional é a recompensa de todo o esforço e trabalho realizados", reconheceu Inês Marques, que agora foca as suas atenções aos 170 quilómetros do UTMB".Coletivamente, venceu a Furfor Running Project, em masculinos e femininos, com a EDV – Viana Trail a conquistar a segunda posição em masculinos e a terceira em femininos. O Grupo Desportivo de Espite fechou a classificação masculina, na terceira posição e a Saca Trilhos Anadia subiu ao segundo lugar do pódio coletivo feminino.