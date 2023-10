Shoma Otagiri e Ikram Rharsalla venceram Louzanskyrace

O japonês Shoma Otagiri e a espanhola Ikram Rharsalla venceram no último domingo a Lousanskyrace, prova organizada pela organização do Montanha Clube que reuniu a elite mundial da especialidade na Serra da Lousã.O japonês e a espanhola alinharam na partida com o foco apontado à vitória e foi isso mesmo que aconteceu. Otagiri, aos 11 km, assumiu a dianteira da prova, deixando outro dos favoritos para trás, o italiano Danilo Brambilla, que liderou até então, para só parar na meta, cumprindo os 25 km em 2:56.14. Brambilla subiu ao segundo lugar do pódio, com o tempo de 3:01.21; e o espanhol Manuel Anguita fechou o top 3, com a marca de 3:09.46. O melhor português foi Nuno Silva, que chegou na quinta posição, com o tempo de 3:14.32."Foi uma corrida muito difícil, principalmente devido ao calor. Na última parte consegui ser mais rápido e estou muito contente por ter conseguido ganhar esta corrida", disse Shoma Otagiri no final, que começou esta prova em 8.º lugar no ranking do Skyrunner® World Series, portanto, com este resultado, assegura a participação na prova final.Já do lado feminino, Rharsalla liderou a prova feminina do início ao fim, conquistando o lugar mais alto do pódio em 3:31.35, no 11.º lugar da classificação geral. A espanhola Ainara Urrutia voltou a conquistar a segunda posição, terminando em 4:01.48. Completou o pódio feminino, a alemã Lisa Risch, com o tempo de 4:06.22. A portuguesa Alice Lopes ficou à beira do pódio, na quarta posição, tendo concluído o percurso em 4:10.58."Nunca é fácil ganhar, porque é preciso terminar e chegar à meta. Gostei muito do percurso, com subidas muito íngremes e descidas a pique, que tinham também partes muito semelhantes às do local de onde venho. É a minha primeira prova em Portugal, pelo que estou muito contente por ter ganho nesta minha estreia", resumiu Ikram Rharsalla, à chegada à meta.Além da corrida principal, a competição começou na véspera, com outras provas igualmente desafiantes, que se desenrolaram num cenário único, em perfeita comunhão com a natureza e as gentes da Serra da Lousã. A icónica Louzan 1000, que desde 1999 liga a vila da Lousã ao Trevim em 7 km de distância com 1000 metros de desnível positivo, realizou-se, mais uma vez, integrada no circuito Portugal Sky Series, pontuando para a Taça de Portugal Vertical e para a Taça de Portugal Juventude.O alemão Felix Kuschmierez e a portuguesa Carolina Serrazina foram os grandes vencedores, terminando a sua prestação, respetivamente, em 49.44 minutos e 1:06.06 horas. Na segunda e terceira posições classificaram-se, do lado masculino, o australiano a residir em Portugal Andrew Obrien, e o português Diogo Gomes; e, do lado feminino, as portuguesa Isabel Batista e Ana Oliveira.Já a Louzanskyrace Mini, de 16 km e 1500 metros de desnível positivo acumulado, com passagem pelas aldeias da Silveira e Cerdeira, foi ganha por José Sequeira e, do lado feminino, por Leonor Coelho."Há duas provas que gosto particularmente, que é esta e o Louzantrail. Segui ao meu ritmo, com o objetivo de baixar das duas horas e consegui, por nove segundos. Preparo-me agora para me estrear nas ultras, no próximo ano", referiu o vencedor, José Sequeira.Está cumprida mais uma edição da Louzanskyrace, evento que todos os anos leva as emoções de atletas, acompanhantes, famílias e fãs da modalidade ao rubro, permitindo usufruir do melhor que a Serra da Lousã tem para oferecer.Os resultados completos podem ser consultados em https://stopandgo.net/events/louzanskyrace-2023