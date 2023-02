Dia 7: Olá, Iten!

A alemã 'Koko' a fazer o seu aquecimento



Esta será provavelmente a melhor pista do Quénia

Depois de seis dias na pacatez e tranquilidade de Kaptagat - onde basicamente apenas treinei, comi e dormi -, o dia de hoje ficou marcado por uma mudança de ambiente em absoluto. Iten, a chamada Casa dos Campeões, passa também a ser minha casa durante os próximos sete dias. Será uma oportunidade de viver uma realidade totalmente distinta daquela que tive do outro lado. Aqui, apesar da proximidade geográfica - são uns 40 quilómetros de distância -, é tudo bem diferente. Há mais vida, mais comércio, mais pessoas na rua, mais movimento, mais carros, mais motos, mais... tudo! Sentimo-nos um bocadinho mais perto de casa, mais que não seja apenas e só por vermos caras diferentes todos os dias.Iten é também a cidade que praticamente todos os europeus escolhem quando querem estagiar. Amadores ou profissionais, é aqui que se vê uma verdadeira invasão de estrangeiros, em busca de viver a experiência queniana e também tentar alguns ganhos em termos de rendimento. Continuamos a uma altitude considerável (aqui estamos a 2300 metros), pelo que o efeito será em tudo similar. A grande diferença é mesmo a vida, aquilo que temos e podemos fazer fora dos treinos.E depois também é diferente pelas oportunidades que nos dá de conhecer atletas de topo mundial. Em Kaptagat eles estão lá, mas sempre escondidos na sua bolha, a treinar a horas proibitivas para evitar ao máximo as abordagens e distrações, mas também em percursos que nem sempre são fáceis ou conhecidos para os estrangeiros. Em Iten é tudo bem diferente. Com tantos atletas profissionais por perto, é quase impossível passar um dia sem dar de caras com um qualquer campeão.Hoje, por exemplo, mal entrei no training center onde vou ficar (amanhã falarei dele), dou de caras com a alemã Konstanze Klosterhalfen, provavelmente a atleta europeia mais em forma no último ano. Horas mais tarde, antes de ir para o meu treino do dia - que hoje se fez pela tardinha -, vi juntar-se o enorme grupo liderado pelo suíço Julien Wanders, onde estavam máquinas como o alemão Amanal Petros ou o helvético Tadesse Abraham.Segui para a pista, onde fiz o meu primeiro treino de séries em solo queniano (o de sábado, tendo sido em estrada, não o vou contar), e minutos depois quem aparece? A Konstanze Klosterhalfen. Estava eu quase a acabar quando ela chegou. Com uma simpatia incrível, ela e o seu treinador acederam ao meu pedido de fazer umas fotos e recolher uns vídeos. Com a promessa de, antes de partir, ainda ter uma pequena conversa com ela para publicar noQuanto ao meu treino, foi provavelmente o que mais exigiu de mim desde que cá cheguei. 15 séries de 300 metros, a um ritmo próximo de 4'00/km. Um 'pace' que em Portugal faria sem grandes problemas, mas que aqui custa claramente manter, pelo menos nesta fase. Uma das grandes diferenças foi também a sensação de sede que sempre tive neste treino, pese embora ter bebido bastantes líquidos durante o mesmo. O facto de ter treinado a uma hora de calor (pouco depois das 16h30) terá certamente influenciado, mas acredito que a altitude terá também tido um peso adicional nessa sensação. Apesar disso, a verdade é que acabei o treino e fechei com dois parciais bem rápidos. Tudo perfeito, portanto!O dia foi longo e a verdade é que tempo para descansar hoje foi raro. Por isso, com um treino às 7 da manhã para amanhã, deixo este texto por aqui. Amanhã espero trazer um pouco mais da vida de Iten e também partilhar algumas histórias que por aqui vou encontrar.